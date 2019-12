Agente de tránsito de Guayaquil perdió una oreja después de que un conductor le arrojara una gata hidráulica

LEA TAMBIÉN

Los primeros segundos del video muestran a un miembro de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) levantar las manos para ponerse en posición defensiva. Acto seguido, el agente acciona su frasco de gas pimienta, mientras un hombre se le acerca a gran velocidad.

El involucrado gira la cabeza hacia un costado para evitar que el líquido llegue a sus ojos. En la mano lleva la gata hidráulica de su vehículo, un objeto de metal pesado. Mientras el agente comienza a alejarse para evitar una agresión, el hombre le arroja el objeto. Acto seguido, se sube en su vehículo y lo arranca. Ocurrió en el sector de La Garzota, en Guayaquil, al mediodía de este miércoles 8 de diciembre de 2019.



El Gerente General de la ATM, Andrés Roche, reaccionó ante la agresión a través de su cuenta de Twitter y anunció que se tomarán acciones. "He dispuesto agotar todos los recursos de la ley para capturar de forma inmediata a este peligroso agresor. Insisto en que se lo busque exhaustivamente y sea llevado a la justicia", escribió. También anunció que "he ordenado la compra de dispositivos de defensa no letales para dotar a nuestros uniformados".



El nombre del agente agredido es David Mosquera Prieto. Según informa un boletín emitido por la ATM, "resultó con su oreja derecha desprendida, luego de que un iracundo sujeto, que está siendo buscado por la Policía Nacional, lo impactara con un pesado artefacto".



Mosquera fue sometido a una intervención quirúrgica que duró dos horas, en la Clínica Guayaquil. La operación resultó exitosa y los médicos lograron reinsertar la oreja del agente. En estos momentos, se recupera en este centro. La ATM asegura que, si la gata le hubiera golpeado en otra parte de la cabeza, "le hubiera provocado la muerte".



La entidad ofrece una recompensa de USD 3 000 para quien identifique y dé con el paradero del agresor, con el fin de ser llevado ante la justicia.