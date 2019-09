Agente de tránsito fue detenido por supuestamente pedir dinero a un motociclista en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) fue detenido por cometer un presunto delito de concusión al pedir dinero al conductor de una motocicleta que tenía restricción de Hoy no circula. El hecho se registró a las 07:03 de este jueves 12 de septiembre del 2019 en la avenida Naciones Unidas, en el norte de Quito.

Un ciudadano que transitaba por el lugar se acercó a un miembro de la Policía Nacional para indicarle que "algo raro" sucedía con una persona que conducía una motocicleta y un agente de tránsito.



Según un informe de la Policía, el propietario de la motocicleta aseguró que el agente de tránsito Marco H. le obligó a estacionar y le indicó que incumplía la medida de restricción vehicular Hoy no circula.



Luego, el funcionario de la AMT le pidió los documentos al conductor de la moto y los retuvo. Luego de tomar una fotografía el agente le indicó que debía cancelarle USD 100 para "ayudarle". Según el parte policial, el agente le dijo que podrían tener un posterior encuentro en una gasolinera ubicada en la avenida 10 de Agosto y Naciones Unidas.



Al tratarse de un presunto delito de concusión en flagrancia, el agente Marco H. fue aprehendido inmediatamente.



En una entrevista con Diario EL COMERCIO, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Danny Gaibor, expresó su “total y absoluto rechazo a estos actos de corrupción. Vamos a luchar en contra de esto y más bien rogamos a la ciudadanía que denuncie este tipo de actos y no vamos a permitir que ningún elemento nos haga quedar mal”.



El titular de la AMT dijo que siente "pena y vergüenza que un elemento de nuestra institución realice estos actos ilegales de pedir dinero o sobornar”. La concusión está tipificada en el artículo 218 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que castiga de tres a cinco años de prisión a quien cometa este delito.



Gaibor reiteró que si se comprueba que el agente cometió el delito será separado de la AMT “porque no podemos permitir que mientras el 99% de agentes de tránsito se esté sacrificando en las calles, haya un 1% de malos elementos que nos hagan quedar mal”. También pidió que la ciudadanía que denuncie estos actos.