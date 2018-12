Agente de tránsito agredido por una conductora en Quito ya se reintegró a sus funciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El agente civil de tránsito agredido luego de que una mujer tratara de atropellarlo en la avenida Colón y José Urbina, en el norte de Quito, se recupera satisfactoriamente de los golpes. En la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se informó que él ya se reintegró a sus actividades normales.

El hecho se difundió la tarde de ayer, lunes 3 de diciembre del 2018, y se hizo viral en un video difundido a través de las redes sociales. Allí se observa cómo el uniformado que realizaba el control de movilidad vehicular fue agredido por la conductora de un auto celeste mientras circulaba en sentido oriente- occidente en la av. Colón, cerca del Hospital de Niños Baca Ortiz.



Ese hecho generó diferentes reacciones de las autoridades municipales. Julio Puga es el director de la AMT y se muestra molesto por lo sucedido. “Afortunadamente, él se encuentra bien, por su juventud y energía. No tiene fracturas. Tiene 24 años y pudo superar el incidente, no quedó atrapado bajo las llantas del vehículo, tampoco fue atropellado”.



No es la primera vez que ocurre un hecho de esa magnitud en la capital. Ante esa realidad –precisó el funcionario- el equipo jurídico de la AMT se encarga de dar seguimiento a los casos para garantizar la tranquilidad de los efectivos.



Puga explica que la conductora que intentó arrollar al agente será procesada con la figura de ataque y resistencia, contemplada en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este sanciona con pena privativa de libertad de seis meses a dos años para quienes ataquen o se resistan con violencias o amenazas a servidores públicos, incluidos los agentes del orden.

​



En ese contexto –explicó Puga- una persona ya fue sancionada con seis meses de pena privativa de libertad en este año. En cuanto al caso de la mujer que protagonizó el incidente en la av. Colón, ella recibió medidas cautelares y debe presentarse dos veces por semana ante el juez para garantizar el procedimiento. “Estaremos vigilantes a que se cumpla la ley. No vamos a permitir que nuestros efectivos sean agredidos, ni que se violente su seguridad”.



En la AMT se espera que el fiscal impulse el proceso y el juez califique la flagrancia de lo sucedido en este caso. Luego, este se encargará de analizar atenuantes o agravantes y las pruebas presentadas por ambas partes. “Estamos a la espera de que este proceso culmine y se ventile el caso”, dijo Puga.



¿Cuál es procedimiento que deben adoptar los agentes cuando son atacados? En la AMT se explicó que primero se detiene al agresor y se lo pone a órdenes de las autoridades competentes. Cuando hay una falta de palabra (insultos) contra la autoridad se aplica una contravención de tránsito de cuarta clase (art. 389, numeral 5), la cual castiga con una multa del 30% del salario básico unificado de USD 386 y la reducción de seis puntos en la licencia.



En ese sentido -se informó en la AMT- 282 personas han sido sancionadas durante este año, mientras en el 2017 fueron 326.



Los conductores que falten de obra a los uniformados serán castigados con una contravención de primera clase, la cual equivale a una pena privativa de libertad de tres días, diez puntos menos a la licencia de manejo y la multa de un salario básico unificado (art. 386, numeral 2 del COIP). Puga informó que tres personas han sido castigadas por esta falta en el 2018. En el 2017 fueron ocho.