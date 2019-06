Una agente de control metropolitano fue agredida por comerciantes informales; ocurrió en el Centro Histórico de Quito

LEA TAMBIÉN

Una agente de Control Metropolitano de Quito fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de dos comerciantes no regularizadas. Ocurrió la tarde del jueves 27 de junio del 2019 en las calles García Moreno y Sucre, mientras cumplía su trabajo en el Centro Histórico.

Según informó este viernes, 28 de junio del 2019, la Secretaría de Seguridad del Municipio, la uniformada fue brutalmente agredida en su rostro y cuello cuando socializaba con las comerciantes no regularizadas sobre el Código Municipal vigente, que prohíbe el comercio en el espacio público sin autorización.



Luego de reportado el hecho, al lugar acudió personal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito y de la Policía Nacional. Tras realizar los procedimientos legales pertinentes y verificación del hecho, las dos presuntas agresoras fueron detenidas y trasladadas junto a la víctima a la Unidad de Flagrancia.



El juez sancionó a las detendias por el delito de ataque o resistencia de acuerdo con el Art. 283 del Código Integral Penal (COIP). Este establece 10 días de privación de la libertad y una multa del 25% de un salario básico unificado, es decir, con USD 98,50. Además, por orden del juez deberán cubrir con los gastos médicos.



En un comunicado difundido este viernes en las redes sociales, el Municipio de Quito rechazó las acciones violentas en contra de la integridad física y psicológica de las agentes metropolitanos. “Esta administración no permitirá ninguna forma de violencia. Este tipo de agresiones no se mantendrán en la impunidad”, advirtió el Cabildo.



El secretario de Seguridad y Gobernabilidad, Euclides Mantilla, y Germán Arias, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, condenaron este tipo de actos y exigieron que se respeten los derechos y el trabajo que cumplen los uniformados.



El Municipio recordó a la ciudadanía que el Código Orgánico de las entidades de Seguridad, Control y Orden Público (Coescop), que rige al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, establece en el artículo 29 como parte de sus funciones: ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del espacio público. Además, controlar el ordenamiento y limpieza de los mercados y centros de abasto.



La Alcaldía señaló que durante todo el proceso la agente agredida recibió el respaldo de las autoridades de la Secretaría y del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito y estuvo acompañada por el equipo jurídico del Cuerpo de Agentes.