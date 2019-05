La agencia oficial norcoreana tacha de 'imbécil' a Joe Biden

LEA TAMBIÉN

La agencia oficial norcoreana, KCNA, calificó este miércoles 22 de mayo del 2019 a Joe Biden de “imbécil” y “loco con bajo CI”, después de las críticas formuladas por el exvicepresidente estadounidense contra el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Joe Biden, vicepresidente de Barack Obama durante sus dos mandatos, está en campaña desde el mes pasado, cuando anunció que se postulaba como aspirante a candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 2020.



Algunas de sus declaraciones habrían irritado a Corea del Norte, que este miércoles la emprendió contra él.



KCNA acusó a Biden de haber “calumniado la dirección suprema” norcoreana, un fórmula que suele hacer referencia a Kim, y consideró que el exsenador se habría vuelto “irresponsable e insensato, superado por su ambición”.



“Lo que pronunció es propio de la sofisma de un imbécil que no cuenta con las cualidades elementales de un ser humano, por no hablar de un político”, añadió la agencia.



KCNA no citó las declaraciones de Biden a las que hacía referencia. Pero durante un mitin en Filadelfia el sábado, el exvicepresidente criticó el enfoque de Donald Trump respecto a Rusia y Corea del Norte, y acusó al presidente estadounidense de haber abrazado a “tiranos como [Vladimir] Putin y Kim Jong Un”.



Trump, quien ha alabado en numerosas ocasiones su buena relación personal con el líder norcoreano, fue el primer presidente estadounidense en ejercicio que se reunió con Kim, en una cumbre en Singapur en junio de 2018. Tras un segundo encuentro en febrero en Hanói, las negociaciones sobre el desmantelamiento del arsenal nuclear de Pyongyang están en punto muerto.



Furiosa con las declaraciones de Biden, KCNA publicó también una lista de sus meteduras de pata y escándalos, como los casos de plagio.



La agencia recordó también que Biden se durmió durante un discurso de Obama en 2011, siendo el “hazmerreír de todo el mundo” y criticó “sus actos y palabras vulgares contra mujeres”.



“No merece que se pongan esperanzas en él”, considera KCNA, que añade que Biden no es más que “ un loco con bajo CI [cociente intelectual]”.



La cuestión de la postura de Estados Unidos respecto a Pyongyang podría ser uno de los temas de campaña para las primarias y las presidenciales.



Biden aparece en los sondeos como favorito entre la veintena de personas que aspiran a la investidura demócrata.