Agencia de Control suspendió fiesta clandestina con 400 personas; agentes recibieron agresiones con piedras 

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Intendencia de Policía de Pichincha realizaron operativos para controlar las aglomeraciones en Quito y en el valle De los Chillos durante la noche del sábado 17 y madrugada del domingo 18 de abril del 2021. El irrespeto al distanciamiento social y el consumo de bebidas alcohólicas fueron la tónica durante los operativos interinstitucionales.

En su cuenta de Twitter la AMC informó que intervino en la madrugada de este domingo 18 de abril, en sectores en el norte de Quito tales como Llano Chico, Gualo, Lote A36, Marianitas y Bellavista de Calderón, dos fiestas clandestinas: una con 60 personas y otra con 400 personas aglomeradas.

Esta madrugada en operativo interinstitucional recorrimos: Llano Chico, Gualo, Lote A36, Marianitas y Bellavista de Calderón donde intervenimos dos fiestas clanestinas con 60 y 400 personas aproximadamente. #NoTeRelajes porque el virus sigue cobrando vidas. pic.twitter.com/jOxgjFGIn9 — Agentes de Control Quito (@agentesdequito) April 18, 2021

Por su parte, la Intendencia de Policía de Pichincha, en coordinación con la Policía Nacional, suspendió la madrugada del domingo dos eventos no permitidos con 100 personas aglomeradas en cada una en Quitumbe, sur de la capital. "Las autoridades además desalojaron eventos deportivos en canchas de los sectores Las Cuadras y Chaupi", agregó el ente de control en su red social Twitter.

🔴 Con apoyo de @PoliciaEcuador suspendimos dos eventos no permitidos con 100 ciudadanos aglomerados cada uno en el distrito Quitumbe. Las autoridades además desalojaron eventos deportivos en canchas de los sectores Las Cuadras y Chaupi. pic.twitter.com/ds6zz9zvEl — Intendencia de Policía Pichincha (@Inten_Pichincha) April 18, 2021

En la noche del sábado 17, esta misma entidad desalojó en el distrito Los Chillos una fiesta con 60 ciudadanos aglomerados "en un espacio cerrado y con alto estado de embriaguez". Además, dice la Intendencia, durante este operativo fueron agredidos con piedras.



Ese mismo día en La Magdalena, sur de Quito, también se suspendió un 'baby shower' en la que participaban 40 personas sin el respeto a las normas de bioseguridad.



La noche del viernes 16 de abril, tanto la AMC como la Intendencia de Policía de Pichincha, suspendieron 10 fiestas, clausuraron siete night clubs y 10 bares clandestinos.

🔴AHORA | En el sector La Magdalena, junto a @PoliciaEcuador suspendemos un evento no permitido con 40 personas aglomeradas y sin las medidas de bioseguridad. Las autoridades hicieron llamados de atención respecto a la prevención de contagio del virus de la Covid-19. pic.twitter.com/SpgRXgIO67 — Intendencia de Policía Pichincha (@Inten_Pichincha) April 18, 2021

Ayer, sábado 17 de abril, el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) comunicó que la variante británica del covid-19 b.1.1.1.7 circula en las provincias de Loja, Pichincha, y Sucumbíos de forma comunitaria. Ante esto la secretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca, escribió: “La variante de Reino Unido que circula en Quito es más contagiosa y tiene efectos más graves. Últimos estudios científicos (The Lancet) muestran que el virus se propaga considerablemente por aerosoles en el ambiente. Por favor no salga de su casa si no es estrictamente necesario”.



El alcalde de Quito, Jorge Yunda, también se manifestó ante el alto contagio de covid-19 en los hospitales. “Delicada situación del sistema sanitario de la ciudad, por más duras que sean las medidas debemos tomarlas para bajar la ocupación hospitalaria”. El burgomaestre además señaló que estas medidas deberán aplicarse al menos durante unos 15 días. “Afortunadamente todas las autoridades están conscientes, esperamos la comprensión de la ciudadanía”.



Según el reporte del Ministerio de Salud Pública del sábado 17 Ecuador registra un total de 358 157 casos positivos de covid-19 confirmados con prueba PCR.