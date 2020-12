Agasajos virtuales y presenciales organiza el Municipio por la Navidad en Quito; 14 puntos para recibir donaciones

Los agasajos y programas alusivos a la Navidad son una característica en esta época. Sin embargo, el covid-19 cambiará esa tradición y este año, dependencias como la Secretaría de Inclusión Social del Municipio de Quito y el Patronato San José explorarán otras formas de llegar a la población que atienden.

El Cabildo mantiene la restricción de reuniones de más de 25 personas. También están suspendidas las autorizaciones para la realización de espectáculos públicos y concentraciones.



En ese marco, la Secretaría de Inclusión Social decidió no organizar agasajos navideños para la población vulnerable. Lo que sí se hará es llegar con donaciones y ayudas a los barrios periféricos del Distrito.



Gabriela Quiroga, secretaria de Inclusión, señaló que se efectuará una sensibilización en los barrios alejados de Quito ya que se ha detectado que desde allí se movilizan los niños que trabajan en las calles o que son acompañantes del trabajo de terceras personas.



A esa acción se suma la campaña para concientizar a la población sobre no entregar dinero en las calles. Lo que hace actualmente el Municipio es receptar donaciones que serán entregadas durante los primeros días de enero del 2021.



A estas iniciativas se sumarán intervenciones en puntos críticos como los alrededores de El Portal (Carapungo), las Naciones Unidas (norte) y el barrio la J en Solanda (sur) para erradicar el trabajo infantil.



Actualmente hay 14 puntos para la recolección de alimentos no perecibles (víveres, conservas, granos secos); insumos de aseo y bioseguridad; juguetes en buen estado y caramelos. El Municipio informó que desde el lunes 14 de diciembre y hasta el jueves 24 se receptarán los donativos para apoyar a las familias vulnerables. Los 14 sitios de recepción están ubicados en las Casas Somos. El horario será de lunes a viernes de 08:00 a 18:00; y sábados de 08:00 a 16:30.



Las donaciones se entregarán a personas en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, y a familias con niños y adolescentes, como medida para erradicar el trabajo infantil.



Por su parte, el Patronato San José sí prevé agasajos. Unos serán virtuales y otros, como el dedicado a niños del Programa de erradicación del trabajo infantil, serán en espacios abiertos y con protocolos de bioseguridad.



Gabriel Mosquera, del Patronato San José, explicó que existen eventos pensados para cada uno de los sectores que atienden. Por ejemplo, desde el miércoles arrancó la novena virtual para los adultos mayores.



También, con los niños con discapacidad se prepara un programa artístico en el que ellos mismos participarán. El acto será transmitido mediante redes sociales de la entidad.



Mosquera dijo que con todos estos programas esperan llegar a 15 000 personas que son la cantidad de gente que durante la pandemia han accedido a sus programas mediante medios virtuales.



Direcciones para que la ciudadanía entregue donaciones



Si usted desea realizar donaciones por Navidad, puede acudir a estas direcciones de las Casas Somos:



En el sur:



1. Chillogallo (avenida Luis Fernando López y Mariscal Sucre).



2. Solanda (Solanda - sector uno, Manuel Alvarado y Juan Barreiro en el Parque de la Madre).



3. Atahualpa (av. Alonso de Angulo y Jipijapa).



En el norte:



1. Cotocollao (Santa Teresa N70-121 y Belisario Torres).



2. Pomasqui (Calle Gabriel García Moreno y 24 de Mayo).



3. Carcelén Alto (República Dominicana y Francisco Ruiz, No 83).



4. Carcelén Bajo (Calle Perimetral N090 y Mastodontes).



5. La Roldós (Barrio Jaime Roldós entre Oe-120 y No83).



6. Bellavista (José Carbo y Antonio Flores Jijón).



7. La Mariscal (av. 6 de Diciembre y Patria, en el parque el Ejido detrás del arco de la Circasiana).



En el centro



1. San Blas (Ríos entre calle Antepara y Oriente).



2. San Marcos (Javier Gutiérrez N3-95 y Junín).



En los valles



1. Conocoto (av. Bolívar y Sucre E2-22).



2. Tumbaco (Juan Montalvo N1-35 y Francisco de Orellana).