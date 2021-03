Afroamericanos e hispanos quedan desplazados en los programas de vacunación por covid-19 en EE.UU.

Es un problema potencialmente mortal que se estuvo advirtiendo durante mucho tiempo, pero pocos en el Gobierno o en el sector privado hicieron lo suficiente para resolverlo. Ahora las consecuencias están afectando a algunas de las comunidades más vulnerables de Estados Unidos.

La campaña de vacunación contra el covid-19 en Estados Unidos no está llegando a las comunidades afroamericanas e hispanas, a pesar de las advertencias generalizadas sobre su falta de acceso a la atención médica y la renuencia de las personas a las vacunas, arraigada en la desconfianza en el Gobierno y en episodios históricos de explotación médica.



El tema ha sido destacado por las encuestas y estudios del Gobierno desde el verano boreal pasado.



Pero no ha habido un esfuerzo nacional integral para abordar el problema por parte del gobierno federal o de las principales organizaciones de ayuda, dejando un mosaico de activistas locales con fondos insuficientes que luchan por llenar el vacío, según entrevistas de Reuters con 15 organizaciones sin fines de lucro y grupos benéficos.



Los resultados de la inacción son crudos: si bien las comunidades afroamericanas tienen un mayor riesgo de infecciones graves o fatales por covid-19, las personas blancas han sido vacunadas al doble de la tasa de las personas afrodescendientes y dos veces y media más que la tasa de hispanos, según un estudio del 1 de marzo realizado por Kaiser Family Foundation.



"Tenemos que salir y empezar a conectarnos con la gente antes de que sea demasiado tarde", dijo Betsy MacLean, que dirige la organización sin fines de lucro de planificación urbana Hester Street.



Los organizadores de base en las comunidades afro e hispanas han luchado por asegurar fondos privados o públicos para los esfuerzos de divulgación, a fin de promover la vacunación.



Los activistas que se enfocan en el tema dicen que los grupos benéficos están haciendo malabarismos con prioridades que muchas veces no les competen y tienden a considerar la respuesta a la crisis como parte del trabajo del Gobierno.



El Gobierno federal, bajo la nueva administración del presidente demócrata Joe Biden, recién ahora está comenzando a realizar esfuerzos serios para promover la vacunación en las comunidades minoritarias.



Lo que se necesita, según los involucrados, es una campaña de marketing coordinada a nivel nacional, combinada con esfuerzos críticos de alcance personal por parte de residentes locales respetados entre las comunidades afroamericanas.



Una iniciativa eficaz, dijeron, podría costar cientos de millones de dólares. Algunos grupos comunitarios buscan reactivar una red nacional de organizaciones sin fines de lucro que ayudó a aumentar las tasas de respuesta al Censo de 2020 en las poblaciones minoritarias y sostienen que una estrategia similar podría funcionar para promover la vacunación.



La administración de Biden anunció el lunes 8 de marzo que gastaría USD 250 millones para "fomentar la seguridad y la vacunación contra covid-19 entre las poblaciones desatendidas", que podrían incluir a las comunidades minoritarias pero también a otros grupos vulnerables, como los residentes rurales.



Las localidades deberán solicitar ese dinero. Las donaciones financiarían 30 proyectos urbanos y 43 proyectos rurales, según un comunicado de prensa del Gobierno.



El Gobierno también planea usar dinero de su paquete de estímulo por 1,9 billones de dólares por el covid-19 para promover la vacunación en comunidades minoritarias y otros grupos demográficos, pero los detalles de esos planes siguen sin estar claros.



La Casa Blanca planea asociarse con funcionarios locales y organizaciones sin fines de lucro para superar la desconfianza hacia el Gobierno, dijo el doctor Cameron Webb, asesor principal de políticas de la Casa Blanca para la equidad en la lucha contra el covid-19.