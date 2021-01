Preocupación en África por el aumento de la letalidad del covid-19

El aumento de la letalidad del coronavirus en África, cuya tasa supera la media global en esta segunda ola, a diferencia de la primera, preocupa a las autoridades continentales, dijo este jueves 21 de enero de 2021 el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), John Nkengasong.

En su rueda de prensa semanal sobre la evolución de la pandemia, Nkengasong calificó de "preocupante" el cambio de tendencia que advierte en esta segunda ola del virus ya que la tasa de casos que desembocan en fallecimientos en África se sitúa actualmente en el 2,5%, por encima de la media global de un 2,2%.



En este sentido, la letalidad media en el continente ha aumentado un poco respecto a la primera ola (cuando estaba en torno al 2,2%) mientras la media global de casos que acaban en muerte ha bajado mucho desde que se llegó a registrar alrededor de un 4% durante la primera ola.



Según los últimos datos de la Universidad John Hopkins, la Organización Mundial de la Salud y los propios Gobiernos y autoridades sanitarias, África ha registrado hasta ahora 3 334 533 casos de covid-19, de los cuales 81 759 terminaron en muerte y 2 772 356 son ya pacientes dados de alta.



"Definitivamente estamos viendo un número más alto de muertes ocurriendo en el continente", precisó Nkengasong.



Por naciones, los países africanos en los que la tasa de letalidad es mayor que la media mundial son ya 21 (casi 4 de cada 10 de las naciones africanas) y la lista incluye estados de todos los rincones de la región, como Sudán (6,2%), Egipto (5,5%), Liberia (4,4%) o Zimbabue (3%).



Pese a todo, en una rueda de prensa celebrada también este jueves, la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, quiso mandar un mensaje de tranquilidad y consideró que la tasa de letalidad que registra actualmente la región no es realmente "mucho peor" que la global.



Esperanza respecto a la vacunación en África, pese al retraso



Con la segunda ola aún golpeando con fuerza el continente y con Sudáfrica como gran epicentro -un contexto agravado por la variante del coronavirus descubierta en este país, que contagia más y ya se ha encontrado en otras naciones africanas, las autoridades sanitarias siguen incidiendo en la necesidad de que África no se quede muy atrás con las vacunaciones.



"Globalmente no estamos viendo lo que esperábamos. Nosotros primero y no yo primero es la única forma de terminar con la pandemia", recalcó Moeti.

"Sería profundamente injusto que los africanos más vulnerables se vean forzados a esperar por las vacunas mientras los grupos de bajo riesgo de los países ricos se ponen a salvo", agregó.



Pese a ello, Moeti pidió no caer en la "desesperación" porque las vacunas van a ir llegando.



La Unión Africana anunció la semana pasada la reserva de 270 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para ser distribuidas en el continente en 2021.



Sin embargo, además de los problemas y retrasos en la adquisición y su llegada efectiva, las naciones africanas también se enfrentarán a múltiples desafíos para conservarlas y distribuirlas entre sus poblaciones.