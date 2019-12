Mediana afluencia de pasajeros en las terminales de Quitumbe y Carcelén para viajar a provincias

LEA TAMBIÉN

Un mediano flujo de pasajeros se registró la mañana de este viernes 27 de diciembre del 2019 en las terminales interprovinciales de Quitumbe y Carcelén, del sur y norte de Quito respectivamente.

Cientos de personas se preparaban para viajar a otras provincias y pasar con sus familias las celebraciones de fin de año. En las ventanillas de cooperativas cuyas unidades viajaban a Santo Domingo se formaron largas filas de gente a la espera de buses. Lo mismo para ir a Guayaquil.



Eso no ocurrió en las compañías que trasladan pasajeros a las provincias de la Amazonía y el sur del país.



Paquito Barre consiguió boleto temprano para viajar a la capital tsáchila. “El pasaje vale USD 3,50 y aspiro llegar en tres horas. Espero que los choferes que salen de esta terminal conduzcan con precaución”.

Fernando Sangoquiza tenía previsto reunirse en Quevedo con sus allegados. Contó que adquirió un tiquete rápido en la mañana y aspiraba salir de Quito antes del mediodía para evitar la saturación de personas en horas de la tarde.

Marcia Alvarado, cajera de la cooperativa Macas Limitada, manifestó que se vendieron pocos boletos en la mañana. Ella aspira vender una mayor cantidad en horas de la tarde porque los usuarios prefieren viajar por la noche a Macas y El Coca.



Lo mismo dijo Jacqueline Aguirre, de la compañía Patria que cubre la ruta Quito - Riobamba. “La venta está baja. Espero que esto mejore en las próximas horas. De momento están viajando entre 20 y 30 personas”.

Pasajeros a la espera de adquirir un boleto este viernes 27 de diciembre del 2019 en el terminal de Quitumbe, en el sur de Quito. Foto: Diego Bravo / EL COMERCIO

Otros usuarios se quejaron de la mala atención y escasa información para viajar. El guía turístico Jaime Oña tenía previsto viajar a Sucumbíos con un grupo de turistas extranjeros, pero en las cooperativas de transporte no le proporcionaron datos sobre la hora y fecha del bus de regreso. Por eso, los turistas no viajaron con él y perdió cerca de USD 6000.



En la estación de Carcelén, en el norte, decenas de personas llegaron a las boleterías para viajar principalmente a Ibarra, capital de la provincia de Imbabura. David Noboa esperó media hora para salir de viaje. “No he visto a mis parientes desde hace tres meses. Recién este feriado les llevo sus regalos de Navidad”.

Carmen Curipoma viajará esta tarde a Loja, en el sur del país. Asegura que fue rápido conseguir un boleto y aspira llegar mañana. “Vine a Quito para visitar a mi familia. Ahora ya me toca regresar a mi tierra”.