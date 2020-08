Afluencia de personas no ha bajado en laboratorios autorizados para procesar pruebas de covid-19 en Pichincha

LEA TAMBIÉN

En laboratorios de Pichincha, la afluencia de personas se mantiene alta, es decir, aplican más de 150 pruebas de covid-19 diarias a pacientes sospechosos, en cada establecimiento.

En Zurita & Zurita Laboratorios, la toma y el procesamiento de muestras han sido intensos desde mayo. En promedio se han realizado entre 500 y 600 test para coronavirus, al día Lo señala Jeannete Zurita, médica y representante de esta unidad médica. “En este mes la situación no ha variado; el número no ha bajado, pero no hemos estado saturados”.



La mayoría -dice- ha acudido porque han tenido contacto con alguien que dio positivo para la nueva cepa. Otros se han aplicado por reingreso a sus oficinas o sitios de trabajo; por viajes o por becas en el exterior; y por motivos de hospitalización o cirugía.



A los tres últimos se les entrega el resultado de inmediato. El tiempo estimado para el resto es de 48 horas. Durante esta época, los precios de las pruebas PCR o moleculares también se han mantenido. Si alguien tiene un pedido de un hospital público cuesta USD 80; si viene desde lo privado el precio es de USD 110.



Desde el último mes -recuerda- se registró un cambio: la realización de otro tipo de exámenes. “En marzo, los pacientes solo se hacían la de coronavirus; ninguno se medía la glucosa, por ejemplo. Al parecer tenían miedo de acudir a los centros, pero poco a poco se ha ido retomando”.



Una dinámica similar se observa en Veris Laboratorio. En julio se aplicaron cerca de 300 diarias, entre PCR y rápidas. Los clientes, quienes son evaluados por los médicos de este centro, acuden por motivos de contacto con alguien que dio positivo para covid-19, es decir, la sospecha es alta, señala la médica Yenny Mejía. “Todos los test están avalados por nuestro equipo”.



A fines de agosto esperan recibir más pacientes, debido a la flexibilización de las medidas de restricción de la movilidad por el feriado del 10 de Agosto.



En Praxmed, otro laboratorio autorizado, se analizan 160 muestras diarias. En este mes -señala la médica Gabriela Zambonino- la afluencia sigue igual. Ellos también esperan un aumento debido al feriado. “Se prevé que haya un incremento del 20%”, explica la galena.



Zambonino además cuenta que el tiempo de procesamiento no ha variado. Los resultados de las pruebas rápidas, por ejemplo, se entregan en tres o cuatro horas después de la toma de las muestras; las cuantitativas (miden el número de anticuerpos) se dan a las 24 horas o un día. Mientras que las PCR se demoran hasta dos días. “La jornada aún es intensa, en especial, en julio en donde se vio un flujo más alto de personas con sospecha de covid-19”.

En Pichincha hay 299 laboratorios -con sus respectivas sedes dentro y fuera de la ciudad- autorizados para la toma y análisis de muestras de coronavirus, según el listado de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess)