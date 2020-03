Alta afluencia de clientes en farmacias de Quito, la mañana de este jueves 26 de marzo de 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Alcohol, gel antiséptico y mascarillas fueron los productos de mayor demanda en las farmacias de Quito durante la mañana de este jueves 26 de marzo del 2020. En los accesos de algunos locales, en diferentes zonas de la urbe, las filas de clientes alcanzaban hasta una cuadra debido a que cada persona mantenía un metro de distancia.

En una localizada junto al mercado Las Cuadras, en Chillogallo (sur), solamente quedaban pocos envases de gel antiséptico. Quienes atendían en ese establecimiento indicaron que hasta finales de este mes esperaban tener alcohol para comercializarlo al público. En las afueras de allí se ubicaron tres vendedores informales para comercializar sus productos.



Colocaron sus bolsas con tomates, frutas y cebollas sobre la acera. Lo hicieron frente a un grupo de policías y militares que realizaban controles de conductores y vehículos. Un panorama similar ocurrió en otras farmacias a lo largo de las avenidas Maldonado y Mariscal Sucre, en el sur.



Hubo momentos en los que los clientes ingresaban a las droguerías sin mascarillas o guantes de látex, por lo que los empleados no los atendían y les pedían que salgan. En otros sitios, en cambio, les dejaban pasar pese a que no llevaban protección. Incluso había familias con bebés que no utilizaban esos implementos y adquirían medicamentos.



En San Carlos (norte), hubo personas que buscaban alcohol y mascarillas sin conseguirlos. Solamente hubo en una distribuidora al por mayor de productos farmacéuticos ubicada en las avenidas Machala y Carlos V. Cada botella pequeña de alcohol se vendía a USD 1,80 y la gente hizo fila para comprar ese producto. También la caja de guantes de látex a USD 6,43.