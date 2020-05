Aeroregional reanudará sus vuelos hacia El Coca, Loja, Cuenca y Santa Rosa desde el 1 de junio

LEA TAMBIÉN

Aeroregional retomará sus vuelos desde Quito hacia El Coca, Loja, Santa Rosa y Cuenca desde el próximo lunes 1 de junio del 2020. Además, espera la aceptación de la Dirección General de Aviación Civil para operar en la ruta comprendida entre la capital de la República y Esmeraldas.

Según el director de Mantenimiento de esta aerolínea, Leonel Ludeña, los lunes y viernes volarán en las rutas Quito-Esmeraldas-Quito y saliendo desde Tababela hasta el aeropuerto lojano de Catamayo.



También, en el trayecto Quito-Santa Rosa y retorno, Quito-Cuenca-Quito y despegando desde el Mariscal Sucre hasta El Coca y viceversa.



Los martes, jueves, sábados y domingo no tendrán operaciones. En cambio, los miércoles solo atenderán en las rutas hacia Loja y El Coca.



Esta compañía usarán aviones Boeing 737-500, con capacidad para 129 pasajeros. A partir del 15 de junio del 2020 tienen previsto reanudar los vuelos desde y hacia Guayaquil, de acuerdo con la disposición del COE nacional.



Ludeña dijo que la demanda de pasajes se ha reactivado, pero no en la misma cantidad que se tenían hasta antes del confinamiento ordenado por el Gobierno ecuatoriano para frenar el avance del covid-19 en el país. “El hecho de que aún no se abra el aeropuerto de Guayaquil para las rutas nacionales frena el flujo de pasajeros. Para otras rutas como El Coca y Loja hay aceptación”.