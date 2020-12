190 pruebas PCR falsas han sido detectadas en aeropuertos del país

Presentar el resultado negativo de una prueba PCR de covid-19 no es el único requisito para ingresar a Ecuador. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional también ha dispuesto la entrega del documento para confirmar su veracidad.

Esto debido a que se han detectado 190 análisis fraudulentos en los aeropuertos del país, como detalló Juan Zapata, director del sistema ECU911 y presidente del COE Nacional.



“También estamos pidiendo la obligatoriedad de que se deje la prueba física de la PCR, porque vamos a hacer las averiguaciones en los orígenes, para ver si esa prueba es legalmente emitida. De lo contrario se generan las detenciones, porque es uso doloso de documento público”, dijo este martes 29 de diciembre de 2020 en entrevista con Teleamazonas.



Los controles en las terminales aéreas se intensificaron tras la detección dos nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 en Reino Unido, aparentemente más contagiosas. Zapata explicó que se ha pedido a la Cancillería que comunique a todas las embajadas los requisitos para el ingreso al país, así como a las aerolíneas a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.



12 875 personas han arribado desde Europa en lo que va de diciembre. De ellas, 642 proceden de Reino Unido y 53 han llegado desde ese país durante el actual estado de excepción. Sin embargo, Zapata puntualizó que la variante del coronavirus ya ha sido detectada en más de 25 países por lo que la vigilancia es más exhaustiva.



A más de la presentación de las pruebas PCR, las brigadas del Ministerio de Salud Pública tienen a su cargo el control aleatorio con pruebas de antígeno. Este filtro se aplica en los aeropuertos Mariscal Sucre de Quito y José Joaquín de Olmedo en Guayaquil.



En el decreto vigente, el Gobierno dispuso que los análisis se deben realizar dentro de los 10 días anteriores al viaje. Quienes no tengan el documento deben cumplir con el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO).



En cuanto a las pruebas presuntamente falsas, Zapata dijo que están en indagación. “Los laboratorios han puesto las denuncias y nosotros estamos en las acciones investigativas. Cuando existan resultados los estaremos dando a conocer al país, porque es una irresponsabilidad jugar con la salud de los ecuatorianos”.



A mediados de octubre hubo una denuncia similar en Galápagos. Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno de las islas, alertó la detección de 17 pruebas con irregularidades. Algunas habían sido falsificadas y otras fueron emitidas por laboratorios que no estaban certificados.



Este caso aún es investigado por la Fiscalía. El artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la falsificación y el uso de documento falso con pena privativa de libertad de tres a siete años.



Polémica por control en aeropuerto de Guayaquil



Aunque el Municipio de Guayaquil insiste en que los controles en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo sean más rigurosos, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, reiteró que el pedido del Cabildo no será acogido.



El lunes 28 de diciembre el COE de Guayaquil solicitó formalmente que se restrinja el ingreso de pasajeros cuyo origen o tránsito incluyan países en donde se haya reportado la nueva variante del virus causante de la covid-19.



Además, exhortó al COE Nacional que se exija pruebas PCR negativas de máximo cinco días desde la toma de la muestra. Para quienes se disponga el aislamiento preventivo, las autoridades locales piden que su monitoreo esté a cargo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.



“Prohibir la entrada es una medida con la que no estoy de acuerdo, estoy completamente en desacuerdo con la Señora Alcaldesa (Cynthia Viteri)”, dijo Zevallos este martes durante una entrevista televisada, en la que aseguró que no hay evidencia de que la nueva variante del SARS-CoV-2 esté en el país. Otros 30 países ya han detectado casos, entre ellos Chile.



Para Carlos Farhat, coordinador de la mesa técnica de Salud del COE de Guayaquil, el país no estaría preparado para afrontar la posible llegada de una nueva variante del virus. Esto debido a la elevada ocupación de camas UCI y de hospitalización que se registra actualmente.



“Con la poca capacidad de camas que tenemos, las vamos a copar totalmente, y la demanda va a superar la capacidad de oferta que tenemos en este momento. Ese caos es el que no queremos”, dijo.



El ministro, en cambio, insistió en que es más efectivo el control interno. Nuevamente, pidió al Municipio reforzar la vigilancia en zonas como la Bahía y la 9 de Octubre, para evitar aglomeraciones. Y cuestionó la inauguración del sistema de transporte aerosuspendido, Aerovía, que generó largas filas de usuarios durante el feriado de Navidad.

El secretario del COE cantonal, Allan Hacay, puntualizó que el Cabildo está cumpliendo con su trabajo de vigilancia y control para evitar un nuevo colapso del sistema sanitario en cantón. “Recordamos la situación que vivimos en marzo y abril; no sé si le pareció exagerado al Señor ministro”.