El Aeropuerto Mariscal Sucre recibe vuelos de dos aerolíneas internacionales, sin contratiempos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A una semana de la reapertura de vuelos internacionales en Quito, el tránsito de pasajeros ha sido fluido y no se han registrado inconvenientes en relación a los viajeros que arriban al país. Hasta ahora, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre solo ha trabajado con dos aerolíneas internacionales, sin embargo, la cantidad aumentará paulatinamente.

Los viajeros internacionales que arriban al país deben someterse a un riguroso protocolo, a diferencia de quienes viajan a escala nacional. Quiport, empresa que administra el Aeropuerto, informó que no han existido inconvenientes por personas que presenten sintomatología relacionada con el covid-19 o que se resistan a cumplir con las normas de bioseguridad. La baja cantidad de flujo de pasajeros ha favorecido la vigilancia y ha permitido evaluar y corregir los protocolos.



Actualmente, American Airlines realiza cinco vuelos a la semana, mientras que United realiza uno cada cuatro días. Con la incorporación de la aerolíneas Latam y Avianca, a partir del 15 de junio del 2020, se organizarán los vuelos de tal forma que se pueda evitar que los arribos y las salidas se realicen en horarios simultáneos, para que no se formen aglomeraciones. El departamento de operaciones del Aeropuerto, las aerolíneas y la Dirección de Aviación Civil trabajan en conjunto para prever estas situaciones.



Los vuelos nacionales también han ido aumentando de forma progresiva, los traslados hacia el Coca y Loja han continuado mientras que, en la presente semana, se incorporaron destinos como Santa Rosa y Esmeraldas. Desde el 15 de junio también se sumarán la posibilidad de trasladarse hacia Cuenca, Guayaquil y Manta. Quiport manifiesta que no se han hecho pruebas a los viajeros internos, salvo el 1 de junio del 2020. En esta fecha, el Municipio de Quito realizó los tests a las personas que arribaron en vuelo desde Loja.



Todos los negocios que funcionan en la Terminal también han reanudado sus actividades con las precauciones necesarias de acuerdo a Quiport. Al igual que en otras dependencias, los establecimientos han reducido el aforo hacia el 30% de su capacidad y han colocado señaléticas en pos del distanciamiento social.

El Aeropuerto cuenta con alrededor de 500 dispensadores de gel antibacterial, así como cámaras térmicas y señaléticas de distanciamiento en toda la terminal. Los pasajeros que arriben deben contar con mascarillas e implementos que garanticen su seguridad y la de sus acompañantes, además se les realiza controles de temperatura y saturación de oxígeno. En la entrada de la terminal también se hacen revisiones similares.



Para ingresar al país, los pasajeros son trasladados hacia dos salas dispuestas específicamente para los viajeros internacionales donde se ubica personal del Ministerio de Salud Pública. Éstos son divididos en grupos, en el caso de las personas de atención prioritaria se les solicita su declaración de salud. Deben firmar la carta mediante la cual se comprometen a cumplir con un aislamiento preventivo obligatorio. En el segundo grupo se ubica a aquellos que presentan un resultado negativo en la prueba de covid-19 y cumplen con el mismo proceso del grupo anterior. El último grupo es el de las personas que no cuentan con un certificado de haberse realizado la prueba. Ellos se deben realizar las pruebas en el Aeropuerto.