Las aerolíneas se alistan para el transporte de las vacunas

La distribución mundial de las vacunas para covid-19 es el inminente reto logístico que enfrentarán las aerolíneas. Las expectativas iniciales estiman que más de 15 000 millones de vacunas deberán ser distribuidas en el planeta; de las cuales, la mitad en el 2021.

El Gobierno ecuatoriano alcanzó acuerdos con al menos cuatro proveedores y planifica inmunizar a no menos de nueve millones de personas. Se prevé que las primeras dosis lleguen el próximo mes y que la vacunación masiva empiece en marzo.



Según Cristina Oñate, gerenta sénior de Marketing y Productos del Grupo Latam, hay tres desafíos. El primero es el volumen de dosis que debe ser trasladado. En el 2019 se transportaron 1 800 millones vacunas en el mundo y en el 2021 se estima que serán cerca de 8 000 millones, solo para

covid-19, sin considerar insumos médicos y otras cargas.



Para ella, el segundo reto son los requerimientos de temperatura para el traslado -una vacuna requiere de ultracongelación-, para ello han desarrollado empaques especiales. “Eso implica el apren­dizaje de la manipulación de estos empaques”.



El tercer desafío es la calidad del servicio, porque al pasar por varias manos pueden existir pérdidas. En la cadena intervendrán las farmacéuticas, agentes de carga, aeropuertos, aerolíneas, aduanas, distribuidores y centros

de vacunación.



Por ello, Latam planifica la distribución desde agosto. 20 colaboradores identifican los escenarios hipotéticos relevantes para el traslado desde el origen (Asia, Europa o Estados Unidos) hasta el destino (Latinoamérica). Se han reunido más de 60 veces con las farmacéuticas, agentes de carga, proveedores de contenedores farmacéuticos, gobiernos y otros actores para definir los escenarios.



Ella señaló que Latam tiene una certificación de la IATA para el traslado de estos productos. A Quito tienen entre 10 y 14 vuelos semanales de cargueros. Están además los aviones de pasajeros, que podrán portar las dosis; las vacunas no se bajarán de los aviones cuando se hagan escalas técnicas en el viaje.



Avianca Cargo también se prepara. Según su director, Kurt Schosinsky, desde el 2017 tienen un portafolio de servicios para el manejo de productos farmacéuticos. “Cumplimos los procedimientos específicos con la reglamentación de temperatura controlada de IATA y las buenas prácticas de distribución, para mitigar los riesgos asociados a la manipulación y transporte de medicamentos”.



En el 2019 transportaron 1 639 toneladas de vacunas y medicamentos entre Europa y América. Este año fueron 2 025. “Desde hace algunos meses nos preparamos para dar un manejo prioritario, adecuado y seguro a las vacunas”, indicó Schosinsky.



Una de las necesidades más relevantes del transporte, señaló Schosinsky, es el control de temperatura para evitar que el medicamento pierda sus propiedades curativas. “La flota de Avianca y la mayoría de nuestros aviones de pasajeros tienen la tecnología para controlar la temperatura de las bodegas de carga”.



Su flota carguera tiene capacidad de 40 a 60 toneladas por nave. Según Schosinsky, pueden llevar la vacuna a más de 20 destinos en Latinoamérica, como Quito y Guayaquil.



Avianca prepara sus estaciones para cubrir las necesidades, una vez que se tengan las definiciones sobre cantidades, rutas y especificaciones técnicas de las vacunas. Tiene cuartos fríos propios o de terceros en más de 20 destinos de Latinoamérica. “Los aeropuertos no deben ser centros de almacenamiento, sino se debe facilitar el tránsito rápido de las vacunas”.



En el caso de DHL, su gerenta en Ecuador, Edith Villavicencio, dijo que se preparan desde hace algunos meses, e incluso desde septiembre pasado tienen un estudio sobre los elementos que se deben considerar para el transporte y entrega de las vacunas.



“Lo importante será la preparación de los laboratorios, de medios de transporte, del Gobierno y la distribución”. DHL tiene 22 vuelos a la semana en las rutas Panamá-Lima-Quito-Panamá y Panamá-Guayaquil-Panamá. Un avión Boeing 727 para 20 toneladas sirve a Quito y un ART de cuatro toneladas, a Guayaquil.



Según ella, una de las primeras opciones que se manejan es que las dosis vengan en cajas refrigeradas, para garantizar la temperatura adecuada hasta el destino final.