Tres aerolíneas operan actualmente con vuelos regulares internos en nueve ciudades del país

Avianca Ecuador, Latam Ecuador y Aeroregional son las aerolíneas que actualmente operan con vuelos domésticos regulares, informó la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) este jueves 13 de agosto del 2020.

Las vuelos se cumplen desde y hacia ciudades como Quito, San Cristóbal, Guayaquil, Baltra, Coca, Cuenca, Loja, Manta y Santa Rosa, según la Dirección.



Según este organismo la regularidad de los vuelos con pasajeros ha sido más visible durante julio cuando se movilizaron 60 240 personas, lo que significó un incremento del 114% en relación con junio, cuando se desplazaron más de 28 000 pasajeros.



En junio pasado se reanudaron las operaciones aéreas comerciales tras cerca de tres meses de paralización. En julio también aumentó la cantidad de vuelos de carga, agregó la DGAC, en un 52% en relación con junio.



El 17 de marzo de este año el Gobierno Nacional dispuso la suspensión de vuelos comerciales como una medida de prevención para detener la propagación de contagios por covid-19. Pese a la emergencia sanitaria, las rutas de carga no se interrumpieron.



La DGAC también indicó que hay otras aerolíneas que ofertan vuelos de pasajeros no regulares que son Aerocopter, Aerokashurco, Aeromorona, Aerosangay, Avioandes, Aerosarayaku, Conectair, Agroaereo, Netshares, Alas de Socorro, Tabaereo, Amazonía Verde, West Pacific, Endecots, Huzima, Ecocopter, Verdusa, Emetebe, y Aeroconexos.



Algunas de las ciudades que cubren estas empresas son: Macas, Loja, Latacunga, Shell, Guayaquil, Cuenca, Coca, Quito, Tena, Santa Rosa, Lago Agrio, San Cristóbal, Taisha y Baltra.



Hasta el próximo 21 de agosto continuará vigente el requisito de presentación de una prueba PCR o cuantitativa negativa a covid-19 para volar entre las ciudades de Quito y Guayaquil.



Los vuelos comerciales internacionales también se regularizan paulatinamente. Las aerolíneas que ofertan este servicio en la actualidad son American Airlines, Jetblue, Martinair, DHL, Air Europa, KLM, Spirit, United Airlines, Avianca, Líneas Aéreas Suramericanas, Plus Ultra, Eastern, Lanco, Qatar, Atlas Air, Latam Cargo, Tampa, Iberia, Mas Air, Ups.



Los destinos hacia donde salen estos vuelos son Miami, Madrid, Bogotá, New York, Ámsterdam, Panamá, México, Los Ángeles, Fort Lauderdale, Panamá, Maastricht, Doha, Río Negro, Dubái, Aguadill y Houston.