El aumento de aerolíneas y frecuencias generará 4 millones de pasajeros en el aeropuerto de Guayaquil

La aerolínea Wingo despegará desde Guayaquil a partir de este sábado 3 de agosto de 2019. La compañía, que ofrece el servicio low coast, sumará su ruta a Bogotá a las frecuencias que maneja el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Nicolás Romero, gerente general de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, indicó que el aumento de frecuencias se ve reflejado en una mayor afluencia de usuarios. Según las proyecciones, se prevé que en este año la terminal aérea alcance los 4 millones de pasajeros, como registró hasta el 2011. Entre 2012 y 2018 la cifra de pasajeros no pasó de los 3,8 millones.



Wingo, que se estrenará en esta semana, tendrá frecuencias los días martes y sábados. Será operada en aeronaves tipo Boeing 737-700 Next Generation.



El titular de la Autoridad Aeroportuaria explicó que la demanda hacia Colombia, como destino turístico, aumentó. Por ello implementaron una nueva frecuencia, que hasta el momento solo era cubierta por una aerolínea.



Desde inicios de este 2019 se han inaugurado nuevos vuelos a diferentes destinos. El primer paso lo dio Jet Blue, que empezó a volar desde febrero de 2019 cuando estrenó la ruta Fort Lauderdale-Guayaquil. Luego se sumaron Plus Ultra y Mexicana de Aviación.



En adelante se prevé la incorporación de Interjet, con siete vuelos a Ciudad de México y siete a Cancún, por semana. Romero anunció además que para fines de este año hay planes para que Jetblue vuele directo a Nueva York, American Airlaines operará vuelos diarios a Dallas desde Guayaquil, e ingresará la compañía Eastern, también con frecuencias a Nueva York.