¿Qué pasará si aerolíneas llegan a Ecuador con pasajeros que no tengan pruebas negativas de covid-19?

Las aerolíneas serán sancionadas si incumplen con la disposición de verificar que todos sus pasajeros, que viajan al Ecuador, tengan una prueba de RT-PCR negativa para covid-19. El COE nacional establece multas entre USD 5 000 y 10 000 y la suspensión de tres meses de sus permisos de operación.

Este incumplimiento será considerado como una contravención de segunda clase. Esa verificación se debe efectuar en el punto de origen y antes del embarque y regirá desde este miércoles 13 de enero de 2021. No habrá ningún tipo de excepción, de acuerdo con información del COE nacional.



La decisión fue contemplada en los Lineamientos para los puntos de entrada vía aérea, terrestre y marítima, que fueron presentados por el Ministerio de Salud Pública y aprobados por el COE nacional.



De acuerdo con cifras del Gobierno nacional, entre el 22 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de 2021 arribaron 21 804 personas del extranjero, de esa cantidad 2 398 no tuvieron pruebas RT-PCR negativas de coronavirus.



Según el presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en Ecuador, Marco Subía, las compañías cumplirán con las disposiciones establecidas por el COE nacional como verificar que cada pasajero tenga esta prueba con resultado negativo y que tenga una vigencia de 10 días antes del viaje y que corresponda a la persona que está viajando.



“Ahora, ya sobre la veracidad de la prueba que nos esté presentado, ya no podemos tener ningún control, ni vamos a poder manejar ni controlar. Las autoridades sabrán entender si es que hay alguien que presente pruebas falsas o alteradas y eso ya les corresponde seguir las causas contra el infractor”, dice Subía, quien agregó que las sanciones están consideradas en la Ley de Aviación Civil.



Otros requerimientos del COE nacional es que los pasajeros deberán pasar por un sensor térmico que permitirá́ identificar temperaturas superiores a 37,5 grados centígrados. Además, de forma aleatoria tendrán que realizarse una prueba rápida de antígeno, la cual será́ tomada en los puntos de entrada. En el caso de que sea positiva, el pasajero deberá́ realizar aislamiento obligatorio por 10 días en los albergues asignados por el Gobierno.

Finalmente, los pasajeros deberán llenar y firmar, previo a su desembarque, la Declaratoria Jurada de Salud, que tendrá que ser entregada por parte de la aerolínea y presentada al personal de salud, en los aeropuertos.