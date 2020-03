Aerolíneas permiten cambios en vuelos sin recargos por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El número de vuelos cancelados por distintas aerolíneas en todo el mundo por el coronavirus covid-19 va en aumento. Así como el intento de los viajeros de posponer sus desplazamientos por el temor de la epidemia. Frente a esta realidad, algunas empresas han modificado sus políticas del cambios de boletos y no cobrarán penalización, multas o recargos para atraer a los clientes.



Por ejemplo, la aerolínea Latam informó el sábado 7 de marzo del 2020 que, ante la incertidumbre mundial por covid-19, se abrió la posibilidad de cambio de fecha y destino sin multa para los rutas internacionales.



Los clientes que hagan reservas, entre el 6 y 22 de marzo, podrán reagendar los vuelos hasta el 31 de diciembre de 2020.



La aerolínea detalla que los usuarios tienen la opción de realizar un cambio de fecha y/o destino. "Se permite un cambio por ticket, sin multa, hasta 14 días antes de la salida del vuelo de ida, sujeto a diferencias tarifarias".



American Airlines fue la primera de las aerolíneas estadounidenses en introducir una exención de tarifa de cambio hace varios días. El beneficio aplica para los boletos reservados entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2020. Los cambios se pueden realizar con al menos 14 días antes del viaje.



JetBlue también renunció a las tarifas de cambio y cancelación de boletos recién reservados. La variación aplica para las reservas entre el 27 de febrero y el 11 de marzo de 2020 y para viajes completados antes del 1 de junio de 2020.



La medida se aplicará a todas las tarifas ofrecidas por JetBlue, incluidas las tarifas Blue Basic, que generalmente no se pueden cambiar ni cancelar. Incluso los vuelos de JetBlue Vacations se pueden ajustar.



Delta Air Lines amplió la exención de tarifa de cambio a todos los vuelos. Desde el martes 4 de marzo, la empresa comenzó a renunciar a las tarifas de cambio para los itinerarios internacionales que implican viajes entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2020, independientemente de cuándo esté programado el viaje.



Con esta exención, tendrá la oportunidad de no pagar la tarifa de cambio y reprogramar su viaje en cualquier momento dentro de un año a partir de la fecha original de emisión.



La española Air Europa, que ha tenido que cancelar y hacer variantes a vuelos a Italia e Israel, aplica opciones de cambios de fechas sin penalización, cambios de rutas y ciertos reembolsos.



Los pasajeros con vuelos desde o hacia Italia en cualquier aeropuerto cuya numeración comience por 996, que se emitiera antes del 28 de febrero y con fecha de vuelo hasta el 31 de marzo tienen autorizados los cambios de fecha (según validez del boleto) sin penalización, solo abonando diferencia de tarifa y cambios ruta, para volar hasta el 15 de junio a los destinos en Europa o África.



Copa Airlines también flexibilizó la política de cambios de vuelos por el coronavirus. La empresa anunció el pasado viernes 6 de marzo la modificación en su política para cambios en los boletos.



La aerolínea panameña lanzó la campaña 'Compra con confianza y sin cargo por cambio'. De esta forma, todos los pasajeros que adquieran boletos del 5 al 31 de marzo de este año, podrán hacerlo sin la inquietud de que si quieren cambiar su viaje, no tendrán que pagar penalidades o cargos adicionales, siempre y cuando el vuelo sea hasta el 15 de junio de 2020.



El programa implica modificación en las fechas, vuelos o rutas, en cualquiera de los 80 destinos de Copa. Solo se pagaría la diferencia, si la hubiera, entre el costo del antiguo y el nuevo pasaje.



Hasta la mañana de este lunes 9 de marzo del 2020, el número de contagiados por el coronavirus a nivel mundial asciende a 111 758 personas y se contabilizan 3 889 muertes, la mayoría en China. En América Latina, el número de pacientes infectados se sitúa alrededor de los 100, 15 en Ecuador.



Después de China, Italia es la nación más afectada por la enfermedad, que ha dejado al menos 6 387 contagiados y 366 muertos en el país europeo.