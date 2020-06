Aerolíneas ofrecen bonos y facilidades de cambio para pasajeros que no pudieron viajar por la emergencia

LEA TAMBIÉN

Con el levantamiento de restricciones que se está dando paulatinamente en el país y el retorno a las operaciones en los aeropuertos, las aerolíneas están brindando soluciones a los clientes que compraron pasajes y no pudieron viajar, por la pandemia del covid-19, explica Marco Subía, vocero de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas de Ecuador.

Subía detalla que cada aerolínea está informando a sus pasajeros sobre los procedimientos de cambio de fechas de vuelos y destinos. El vocero reconoce que hay casos en los que los clientes, por problemas económicos, querrán la devolución de su dinero.



“Habrá aerolíneas que estarán en condiciones de devolver, otras que no, habrá casos en que se acuerde un plan de pago, y en otras se puede entregar un voucher para que viajen luego de un año”, dice Subía.



Si usted tiene un boleto aéreo, estas son algunas de las opciones que dan las aerolíneas que operan en Ecuador:



Aerolínea Latam



Vuelo cancelado o reprogramado

​

Se podrá cambiar la fecha de vuelo sin costo ni diferencia de tarifa. Esto está sujeto a la disponibilidad de la cabina y la vigencia del ticket, que corresponde a un año desde la fecha de inicio del viaje. Esta alternativa aplica para vuelos cancelados o reprogramados desde el 14 de marzo del 2020 al 31 de agosto del 2020.



Cambios voluntarios

​

Se podrá cambiar la fecha de vuelo una única vez sin penalidad ni diferencia tarifaria. Esto está sujeto a la disponibilidad de la cabina y la vigencia del ticket, que corresponde a un año desde la fecha de inicio del viaje. Si la persona quiere cambiar el destino, también se podrá hacer, pero se deberá pagar la diferencia de tarifa. Esta opción es válida para pasajes comprados desde el 20 de mayo del 2020 hasta el 31 de julio de 2020. Si se compró un pasaje antes del 20 de mayo del 2020 y quiere hacer un cambio, sí aplicará la diferencia de tarifa.



Ticket abierto



Si la persona tiene un pasaje para viajar hasta el 30 de junio del 2020, puede cancelar su itinerario hasta siete días antes del vuelo y dejar el pasaje abierto para más adelante, esto, sin penalidades ni diferencia de tarifa. Esta alternativa está sujeta a la disponibilidad de la cabina y vigencia del ticket, que corresponde a un año desde la fecha de inicio del viaje. Si el usuario no elige esta opción y no se presenta el día del vuelo, se aplicarán las condiciones iniciales de la tarifa que compró.



Aerolínea Avianca



Si ya sabe cuándo va a viajar, puede cambiar su vuelo sin penalidad.



Los pasajeros que tienen un tiquete internacional o doméstico válido para volar entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de octubre del 2020, pueden realizar cambios sin cobro de penalidad o de diferencia tarifaria (en la misma ruta o puntos comunes). El cambio de itinerario puede generar cobros por diferencia tarifaria, pero no de penalidad por cambio, si se programa para después del 1 de noviembre y hasta el 30 de junio de 2021.



Si aún no tiene claro para cuándo reprogramar su vuelo, puede cambiar su boleto por un bono.



En el sitio web Avianca.com los pasajeros pueden cancelar su itinerario actual y recibir un bono por el mismo valor de su tiquete o segmento no volado, bono que tiene una vigencia hasta el 30 de junio de 2021 para completar el viaje. Si el bono es redimido para usar antes del 31 de octubre de 2020, también se exonerará la diferencia tarifaria (en la misma ruta o puntos comunes).



Cambio de destino



Hay posibilidad de cambiar el destino, siempre que sea en puntos comunes en los destinos que opera Avianca, sin pago de penalidad ni diferencia tarifaria para pasajeros cuya nueva fecha de vuelo sea hasta el 31 de octubre del 2020. Si el cambio de ruta se solicita para puntos no comunes aplicará cobro de diferencia tarifaria.



Devoluciones



Los pasajeros que no tienen previsto viajar por el momento pueden acceder al bono que Avianca ha habilitado. Dicho bono se podrá redimir hasta el 30 de junio de 2021, sin pago de penalidad alguna. En caso de no querer acceder al bono el pasajero puede iniciar el proceso de reembolso en la página web de Avianca, de acuerdo a las condiciones tarifarias de su boleto.



Aerolínea American Airlines



Reservas anteriores



Se está eximiendo de las tarifas de cambio a todos los clientes que hayan reservado un viaje hasta el 30 de septiembre del 2020. Esto les permite a los pasajeros volver a reservar de inmediato, o en el futuro, y retener el monto total del boleto que pagaron sin incurrir en ninguna tarifa de cambio. Los clientes deben completar el viaje antes del 31 de diciembre de 2021 y también tienen la capacidad de modificar su origen y destino.



Nuevas reservas



Se está eximiendo de las tarifas de cambio a los boletos comprados del 1 de marzo del 2020 y el 30 de junio del 2020, para todos los viajes futuros. Esto permite a los clientes volver a reservar sin ningún cargo por cambio.



Si la aerolínea cancela el vuelo



En el caso de que American Airlines cancele un vuelo por cualquier motivo, los clientes pueden recibir un reembolso completo de su forma de pago original.



Aerolínea Tame



Para los boletos cuya fecha de viaje esté entre el 14 de marzo 2020 al 31 mayo del 2020, se podrá reprogramar por una vez la fecha de vuelo sin penalidad ni diferencias de tarifa, pero se señala que se deberá realizar el vuelo hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto está sujeto a disponibilidad de espacios. Aplica para todas las tarifas siempre y cuando no exceda el año de validez del boleto.



Sobre los boletos comprados desde el 15 de marzo del 2020 en adelante y con fecha de viaje desde 01 de junio del 2020, los usuarios podrán reprogramar una vez la fecha de vuelo sin penalidad y solo pagando la diferencia tarifaria, tasas y ‘fee’ de emisión, para volar hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto está sujeto a disponibilidad de espacios. Aplica para todas las tarifas siempre y cuando no exceda el año de validez del boleto.



En el caso de que haya modificado una vez su boleto para utilizarlo del 18 marzo del 2020 al 31 de mayo del 2020, las personas podrán reprogramar una segunda vez, y si ha modificado dos veces se permite una tercera modificación de la fecha de su vuelo sin penalidad ni diferencia de tarifa, para volar a partir del 1 junio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto está sujeto a disponibilidad de espacios. Aplica para todas las tarifas siempre y cuando no exceda el año de validez del boleto.