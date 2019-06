Aerolínea española inaugurará vuelos entre Madrid, Quito y Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La aerolínea española Plus Ultra anunció este miércoles 12 de junio del 2019 en Quito la llegada oficial de su vuelo inaugural a Ecuador para el próximo 12 de julio y aseguró que su interés es extender sus operaciones a otros destinos latinoamericanos como Colombia y el Caribe.

Con actual presencia en Perú y Venezuela, la aerolínea española que opera desde Madrid y Tenerife, aseguró que abrirá su ruta a las ciudades de Quito y Guayaquil con el interés de quedarse en Ecuador y ser una de sus mejores ofertas de conexión con Europa.



"A Ecuador llegamos para quedarnos", pero la compañía pretende también convertirse en un aliado estratégico del país andino y muestra de ello es que "el sabor del chocolate ecuatoriano" formará parte del servicio de sus vuelos, aseguró el director comercial de Plus Ultra, Gibson Preziuso.



Además, afirmó en una rueda de prensa que Ecuador es un mercado con un gran potencial dentro de las estrategias de desarrollo de la compañía aérea española fundada en el año 2011.



Reconoció que la política de "cielos abiertos" impulsada por el Gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, potenció la llegada de su compañía a Ecuador.



Asimismo, el clima de negocios que ofrece el país suramericano a la inversión extranjera y la presencia de la comunidad ecuatoriana en España, una de las más importantes en el país europeo, fueron factores para abrir la ruta.



A un mes para que Plus Ultra inicie oficialmente sus vuelos con Ecuador, la compañía ya tienen "10 450 reservas", tanto de ecuatorianos que regresan a su tierra o de turistas nacionales que van a España, así como de visitantes europeos que quieren conocer al país de la Mitad del Mundo, remarcó Preziuso.



La aerolínea española ha rebasado en estos días los 170 000 dólares en ventas en operaciones de reserva registradas en agencias de viajes, pero las perspectivas de crecimiento son promisorias, sobre todo si Europa aprueba la eliminación del visado para los ecuatorianos, en el marco de los acuerdos comerciales entre las partes, agregó.



Por ejemplo, en la actualidad hay una relación de "70-30" entre europeos que llegan a Ecuador por turismo y de ecuatorianos que van a Europa, pero que podría equilibrarse si se elimina el requisito de visado, apuntó el directivo.



Asimismo, no dudó en señalar que uno de los imanes para el turismo receptivo hacia Ecuador es el maravilloso entorno de las Islas Galápagos, motor de las visitas desde Europa, pero también destacó el interés por la exhuberante Amazonía, la majestuosidad de la sierra andina y la alegría de sus playas sobre el océano Pacífico.



Plus Ultra, además, pretende convertirse en el futuro próximo en la empresa española más cercana a los mercados latinoamericanos y por ello proyecta su entrada en Colombia y en el Caribe, insistió el ejecutivo.



De su lado la directora de Plus Ultra en Ecuador, Rocío de Díaz, afirmó que su compañía busca "traer lo mejor de España al Ecuador y llevar lo mejor de Ecuador a España".



Explicó que la compañía operará con aviones Airbus A340-300 para cubrir la ruta Madrid-Quito-Guayaquil-Madrid en tres vuelos semanales (miércoles, viernes y domingo).