Aerolínea Avianca Brasil se declara en bancarrota; Avianca Holding aclara que la firma no hace parte de su grupo

La aerolínea Avianca Brasil, agobiada por las deudas, pidió este martes 11 de diciembre del 2018 acogerse a la Ley de quiebras, informó el Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo.

“Sí, el pedido fue hecho”, señaló la asesoría de prensa del Tribunal, que declaró que el caso está bajo secreto judicial. Según el diario económico Valor, la cuarta mayor aerolínea de Brasil acumula una deuda de 493,8 millones de reales (USD 126,6 millones) con varios proveedores y concesionarias de aeropuertos.



El endeudamiento que acumula la ha convertido en blanco de varias demandas en los tribunales, informaron fuentes judiciales.



El proceso está en curso en la Sala Primera de Quiebras y Recuperaciones Judiciales de Sao Paulo.



La semana pasada la compañía aérea fue obligada por la justicia brasileña a devolver 11 aeronaves de su flota a la empresa irlandesa Constitution Aircraft, subsidiaria de la estadounidense Aircastle, por falta de pago en el arrendamiento.



Según fuentes judiciales, otras tres acciones por deudas fueron interpuestas por proveedores contra la cuarta mayor compañía aérea de Brasil.



Avianca Brasil opera vuelos regulares desde 2002, y actualmente atiende 23 destinos en el gigante suramericano y 3 en el exterior, con 230 despegues diarios, utilizando 47 aviones tipo Airbus.



La aerolínea brasileña, antiguamente llamada OcenAir, es una de las compañías aéreas que componen el conglomerado Synergy Group, accionista mayoritario de Avianca de Colombia y que es controlado por el empresario brasileño Germán Efremovich.



Avianca Brasil, consultada por Efe para confirmar la información, quedó en divulgar una nota oficial sobre el asunto, pero hasta el cierre del mercado en Sao Paulo no se había pronunciado.



Avianca Holding S.A., a través de un comunicado, aclaró que Oceanair no hace parte de su grupo de compañías:



“Oceanair es una compañía independiente de Avianca Holdings S.A. y por lo tanto no consolida estados financieros con Avianca Holdings, ni con ninguna de las subsidiarias de AVH. Oceanair utiliza comercialmente el nombre de 'Avianca Brasil', en virtud de un acuerdo de Licencia de Uso de Nombre que celebró con Aerovías del Continente Americano S.A. Como es su deber y fiel a su responsabilidad, Avianca Holdings S.A. y sus compañías subsidiarias velarán por la protección de sus derechos contractuales y de su marca”, señaló AVH en el comunicado.