AER nacional anunció que impugnó designación de veedores para concurso de frecuencias

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) anunció que impugnó la designación de los nueve integrantes de la veeduría ciudadana para vigilar el proceso público para la entrega de concesiones de servicios de radiodifusión para medios de comunicación privados y comunitarios.

A través de una rueda de prensa, este viernes 10 de julio de 2020, Kléber Chica, presidente de AER nacional, mencionó que existe una evidente vulneración a los términos establecidos en el artículo 8 del Reglamento de Veedurías Ciudadanas en Estado de Excepción, y por consiguiente una franca violación al debido proceso.



Según el radiodifusor, los veedores no reúnen el perfil profesional académico. “El concurso de frecuencias es eminentemente técnico. Razón y argumentos suficientes para exigir que los ciudadanos que sean designados como veedores tengan los conocimientos y título académico profesional”.



Una de las observaciones es que la información remitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no contiene la hoja de vida y perfil profesional de los nueve postulantes y tampoco se acredita conocimiento o experiencia en materia comunicacional o de telecomunicaciones.



“En ningún momento, el Cpccs, emitió un informe de manera técnica, si se ha procedido a verificar o no, los requisitos e inhabilidades de los nuevos postulantes, o si se cuenta o no con el perfil técnico para ser veedor, tampoco se han presentado anexos, certificaciones documentales, conclusiones o recomendaciones”, indicó Chica.

Agregó que se busca garantizar un proceso lícito y transparente. Finalmente, Chica aseveró que urge apoyar el desarrollo del actual proceso.



Refirió que alrededor de 350 radiodifusores han invertido su tiempo y capital durante muchos años y están con las concesiones prorrogadas desde 2005, creando esta situación un clima de inestabilidad y desconfianza.



Los veedores impugnados son Carmen Paola Aguilar Merino Bernardo, Francisco Cañizarez Esguerra Washington, Oswaldo Dután Gilbert Alfonso Gutiérrez, Perdomo María José Ramírez Campos, Emilio Fernando Uzcátegui Jiménez, Fernando Andrés Villacrés Castro, Roberto Wohlgemuth Jarrín y César Antonio Ricaurte Pérez.