Adultos mayores madrugaron para vacunarse contra la covid-19 en el Colegio Central Técnico, norte de Quito

A partir de las 06:00 de este viernes 16 de abril del 2021, decenas de adultos mayores comenzaron a llegar a las puertas del Colegio Central Técnico ubicado en las calles Gaspar de Villaroel e Isla San Cristóbal, en el norte de Quito.

Lo hicieron para vacunarse en contra del covid-19 luego de que ayer se presentaran inconvenientes allí y en el Colegio Benalcázar. Hubo quejas, largas filas, aglomeraciones y reclamos por la falta de planificación en el proceso de inmunización.



Los allegados de quienes arribaron a los puntos de vacunación manifestaron que las autoridades gubernamentales les informaron que pueden ir sin cita para que las personas mayores de 90 años puedan ser inoculadas. Algunos afirmaron que a sus familiares, que superan esa edad, ya los inscribieron pero no fueron agendados.

Oliva González, de 70 años, estaba molesta. Se quejó de que ya se inscribió en el sistema informático, pero todavía no le notifican. “Voy más de un mes inscrita y no me llaman, tampoco recibo correos electrónicos (...) La calidad de atención es insuficiente y tengo que seguir esperando”.



Édgar Vásquez de 71 años llegó a las 07:30. Usaba un andador para movilizarse con dificultad por la acera. Se sentó en la puerta del establecimiento educativo a la espera de que lo dejaran pasar. “Ayer no vine, veamos qué pasa hoy”.

El Ministerio de Salud instó al público adulto mayor a respetar el agendamiento. Foto: Julio Estrella / El Comercio

Con relación a las aglomeraciones en los dos puntos de vacunación, el Ministerio de Salud denunció que llamadas, mensajes telefónicos falsos y mal intencionados fueron enviados a adultos mayores, de entre 65 y 90 años, impulsando a que acudan a recibir la vacuna sin agendamiento previo.



“Lamentablemente esta acción de mala fe ocasionó una saturación de demanda de vacunas. Sin embargo, las brigadas de salud respondieron a la necesidad y se normalizó el proceso”, indicó la entidad.

Los adultos mayores de 90 años en adelante son los únicos ciudadanos que pueden acudir sin cita a los centros de vacunación a partir de las 15:00.