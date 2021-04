Adultos mayores que no fueron vacunados podrán acudir este jueves 8 de abril a los puntos de inmunización

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que a partir de las 08:00 de este jueves 8 de abril del 2021 los adultos mayores que no lograron vacunarse en los colegios Dillon y Central Técnico pueden acudir a la hora asignada para recibir las dosis anticovid-19.

En estas instituciones educativas del norte de Quito se registraron inconvenientes ayer, miércoles 7 de abril del 2021. Los adultos mayores, considerados como grupos prioritarios para la inmunización, tuvieron que esperar más de cuatro horas. Hubo largas filas y aglomeraciones; tampoco se respetó el distanciamiento social.



Esto provocó quejas de ellos y de familiares que los acompañaron a los turnos. Jorge Wated, secretario del Gabinete, sostuvo en horas de la tarde que hubo un inconveniente con el cargamento de las dosis que llegaron al Central Técnico.



Habló de que no era el lote para los adultos mayores y que no van a exponer a las personas de más de 80 años a una fórmula que no sea la de Pfizer o Sinovac. Pero el Gobierno trajo las vacunas de AstraZeneca a través de la iniciativa Covax Facility de la OPS.



Los hechos registrados en los dos colegios no fueron aislados. Ayer se conoció de inconvenientes en el Hospital de Calderón, en el norte de Quito. Y el lunes hubo problemas en la Universidad de las Fuerzas Armadas (Espe). Lo mismo ocurrió en Guayaquil.



Horas más tarde, en la noche, se pidió la renuncia al ministro de Salud, Mauro Falconí. Él estuvo 19 días en el cargo. Igual número estuvo su antecesor, Rodolfo Farfán, quien reemplazó a Juan Carlos Zevallos, quien renunció y salió del país; hoy es investigado por los problemas en el plan nacional de inoculación.



En este año y un mes de la pandemia ha habido cinco encargados del MSP. El último es Camilo Salinas, quien fue hasta octubre Gobernador de Los Ríos.



Falconí le dijo a EL COMERCIO que a las 10:00 de ayer, CNT le pidió trasladar desde otras provincias como Manabí vacunas de Pfizer, que servirían para las segundas dosis de esa población, para inmunizar a la gente de Quito. Y eso atrasó todo el proceso. Además recordó que él pidió arqueo de vacunas, es decir saber cuántas hay disponibles y esa información la recibiría hoy, pues denunció que las cuentas no cuadran y hay faltantes.



Falconí garantizó que las dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac son seguras. Y que tienen la aprobación de la FDA, EMA y OMS.