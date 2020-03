¿Cómo cuidar de la salud mental del adulto mayor en medio de emergencia por covid-19?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Antes de planear estrategias para apoyar a los adultos mayores en su salud mental hay que garantizar la contención de sus necesidades básicas, dice Gabriela Calvopina, de Escucharte Centro de Bienestar Psicológico.

Se refiere al alimento, vestimenta y medicación. Una de las primeras causas de la angustia que esta población puede sentir por la emergencia sanitaria que vive el país –señala la especialista– es el pensar en que van a morir por no tener su medicina.



“Cuando existe una red familiar y social que le demuestre al adulto mayor que sus necesidades básicas van a ser satisfechas estamos ganando muchísimo en evitar una posible crisis de angustia”.



Una vez cubierta esa parte –dice Calvopina– es importante resolver las necesidades emocionales, que son aquellas de contacto y de pertenencia. “Es muy importante que puedan tener clarísimo que su familia sigue preocupada por ellos”.



El contacto puede ser a través de videollamada y otras herramientas tecnológicas, que permitan a los adultos mayores sentirse cerca de las otras personas. “Aunque no sea físico es bueno que accedan a mensajes de voz, llamadas, videos con sus seres queridos”.



Es importante –indica Calvopina– que las personas que están solas puedan tener una comunicación efectiva a través de medios digitales con sus seres queridos. Quienes están acompañados deben tener apoyo para una rutina específica ya establecida.



“El adulto mayor necesita tener un conjunto de actividades que no se pueden dejar porque sus funciones fisiológicas se degenerarían. Necesitan tiempos de recreación, de ocio, de compartir en familia, de autocuidado personal”.



La especialista señala que se debe fomentar en los adultos mayores la conciencia de que es una situación temporal. “Hay que explicarles que estamos atravesando por una situación que no es aislamiento forzado, por guerra, por destrucción, sino que es un aislamiento preventivo para poder precautelar la seguridad de las personas”.



Es muy importante –señala la psicóloga– que las personas adultas mayores puedan tener espacios de práctica de tipo cognitiva, donde puedan hacer ejercicios mentales, resolver sopas de letras, crucigramas, rompecabezas, tejer, bordar u otras cosas que los abuelitos sepan hacer y pueda mantener su mente ocupada.



De esa forma –dice– se pueden conectar con el aquí y el ahora. “Pensar en enfermarse es pensar en una situación futura. Es la imaginación lo que genera la angustia. Entonces hay que pensar: no estoy contagiado, estoy sano, veré qué cosas puedo hacer para mejorar mi nutrición, para fortalecer mi sistema”.



Además, Calvopina hace énfasis en la necesidad de darles el protagonismo en ciertas rutinas familiares. “La vida ajetreada no da el tiempo de disfrutar de los abuelos y su sabiduría. Ahora que estamos en casa es la oportunidad de que cuenten anécdotas de su juventud”.



Es importante –dice la especialista– una mente tranquila y despejada, que permita que su sistema inmunológico esté fuerte y se pueda prevenir del virus. Además, recuerda la importancia de tener mayor cuidado con los adultos mayores, siguiendo normas de higiene y evitando que estén con muchas personas.



Para tomar precauciones con los adultos mayores desde la parte psicológica la especialista recomienda estimulación en las áreas cognitiva, afectiva, verbal y auditiva. Por ejemplo, poniéndoles música, películas o trabajando la coordinación visomotora: armar rompecabezas, moldear. “Los abuelitos saben muchas cosas que en la sociedad moderna desconocemos”.