Adultos mayores maltratados y desorden durante la vacunación en el IESS sur

Más quejas y desorden hubo la mañana de este miércoles

5 de mayo del 2021 en las afueras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ubicado en la avenida Mariscal Sucre e Illescas, barrio El Pintado, sur de Quito. Ocurrió durante el proceso de vacunación contra el covid-19 para personas adultas mayores.

Pasó algo similar a lo ocurrido en la Naciones Unidas y Veracruz, norte de la urbe, en donde también hubo malestar entre cientos de usuarios y sus familiares.



Desde las 06:00, la gente comenzó a hacer fila en la calle Illescas y nadie respetó los distanciamientos. Los policías colocaron cintas amarillas para que nadie se saliera de las aceras. Al mediodía, la fila ocupó aproximadamente cuatro cuadras y llegó hasta la calle Gualleturo. Los usuarios se protegían del sol con paraguas, gorros, sombreros y se untaban bloqueador solar.



“Se pide a la gente que no se aglomere y nada, no entiende. Los policías se quedan parados viendo, no hay colaboración”, manifestó Fabián Quiroz, quien estaba dispuesto a esperar las horas que sean necesarias para inocularse.

Viviana Campaña llegó a las 07:00 y hasta el mediodía no vacunaron a su madre. Lo mismo señaló Guadalupe Guerrero, de 67 años. Le dieron cita para las 11:45, pero no la ayudaron.



Wilman Carrera acompañó a su tío de 71 años. “Esto no es un proceso, es una montonera, todo está mal organizado. Nos dieron turno a las 09:30 y nada hasta el mediodía”. María Belén Guerra y su padre, de 67 años, esperaron dos horas. “Son personas de la tercera edad, no pueden quedarse de pie por tanto tiempo”.



El IESS comenzó desde ayer el proceso de vacunación para jubilados, pensionistas y afiliados mayores de 65 años que presenten enfermedades catastróficas, comorbilidades y discapacidades. Se habilitaron 24 puntos para que la gente pueda inmunizarse.

La entidad indicó que únicamente se vacunará a quienes se encuentren agendados en uno de los sitios habilitados. Los beneficiarios pueden consultar en el portal web.