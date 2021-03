Adultos mayores sin correo electrónico y celular requieren ayuda para registrarse para vacunación

Este lunes 15 de marzo del 2021, los familiares de adultos mayores de Ecuador no lograron registrarlos para ser vacunados, ya que la página que el Gobierno presentó problemas técnicos, intermitencias, según informó el Ministerio de Telecomunicaciones. Hijos, nietos y más parientes continúan a la espera para poder ayudarlos, ya que los ‘abuelos’ no se desenvuelven solos en procesos en línea.

El Ministerio de Salud indicó que tras el registro en la página web del Plan Vacunarse, validarán los datos y a las personas les llegará en los próximos días un mensaje en su celular o correo electrónico, con detalles de cuándo y dónde recibirán la primera dosis de la vacuna anticovid.



Gladys Albarracín, de 71 años, tiene correo electrónico y celular, pero dice que es gracias a que su hijo Paúl le ayuda. Si tuviera que revisar un correo en la computadora, admite, no podría. Tampoco entrar a links o abrir archivos adjuntos. Podría ver el correo porque su hijo le creó uno y configuró en el celular, cuenta.



Pero lamenta que, por ejemplo, muchos adultos mayores como sus compañeros jubilados no corran con la misma suerte. En un grupo de WhatsApp al que la exdocente de primaria se unió, leyó historias que le preocupan, durante todo este lunes 15 de marzo del 2021.



Muchos, comenta, pasaron el día entero en un cyber para que les ayuden, ya que no tienen a nadie en casa que lo haga, y no pudieron registrarse.



Ayer, domingo 14, los jubilados de su chat recibieron un video en el que la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz pide ayudar en el proceso de registro a los adultos mayores y explica que las citas para la vacunación se harán con preferencia en las personas de mayor edad primero y luego, progresivamente en los más jóvenes, entre el grupo mayor de 65.



“De todos modos me preocupa el que no sirve la página, no puedo registrarme. Temo quedarme sin la vacuna”.

Para el 2020, las proyecciones poblacionales del INEC muestran que hay 1,3 millones de personas mayores de 65 años en el país. En el 2019, los datos señalan que el 7,8% de ellas usa una computadora y el 47,3% de los adultos mayores tiene teléfono celular activado.



Si el Gobierno buscaba que el acceso de vacunación comience a través de una plataforma habría sido necesario realizar un pilotaje que garantice el funcionamiento de la misma, señala Andrés Hermann, experto en herramientas digitales.



Considerando el alto porcentaje de ecuatorianos (alrededor de 70%) sin acceso a Internet y que la brecha digital en el país no está cerrada, Hermann señala que se debería generar una técnica mixta de registro, por medio de plataformas y canales institucionales y también en puntos de atención, por ejemplo en centros comerciales y otros.



También, indica, las agremiaciones de adultos mayores podrían prestar su contingente para enfrentar este proceso. Por ejemplo, menciona que si se trata de jubilados, el IESS podría formar parte del registro.