Adulto mayor que mató a hombre que habría entrado a su casa a robar, con prisión domiciliaria

El pasado 17 de julio, en Quilmes (Argentina), cinco hombres ingresaron a la casa de un adulto mayor, de 71 años, con el objetivo de robarle. Según informó la agencia de noticias argentina Télam, que fue citada por varios medios de comunicación, los presuntos delincuentes golpearon y amenazaron al jubilado con un destornillador.



Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a la agencia que, de alguna forma, Jorge Adolfo Ríos, el dueño de la casa, pudo hacerse con su pistola Bersa Thunder, calibre 9 milímetros, y les empezó a disparar a los hombres.



En un video grabado por las cámaras de seguridad del sector, y compartido por varios medios de comunicación argentinos, se ve cómo los presuntos ladrones salen corriendo de la vivienda.



La información preliminar señala que Ríos les disparó al menos en seis ocasiones. A uno de ellos, identificado como Franco Martín M., de 26 años, lo impactó en el tórax y le causó la muerte.



Prisión domiciliaria para el jubilado que mató a un ladrón en Quilmes. La dictó el juez de Quilmes Martín Nolfi y el fiscal de la causa Ariel Rivas estuvo de acuerdo. Seguirá procesado por homicidio agravado.



En el clip se observa que Ríos lo alcanza y forcejea con él. Más tarde, el joven se desploma.



La hipótesis de las autoridades apunta a que ese fue justamente el momento en el que Ríos asesinó a Moreyra, quien aunque huía cojeando de la vivienda no parecía estar herido en el pecho.



Por lo pronto, Ríos no ha hecho declaraciones. Los investigadores aún están haciendo las pesquisas correspondientes para determinar el grado de responsabilidad del adulto mayor . Mientras tanto, los reportes de las autoridades señalan que Moreyra estaba "en un estado de total indefensión, cuando ya no representaba ningún peligro".



Después de un allanamiento de emergencia, el jubilado fue capturado y se le imputaron los cargos de "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego", en un proceso que adelanta un fiscal llamado Ariel Rivas.



El procedimiento judicial ha sido calificado como injusto debido a que señalaron que Ríos actuó en legítima defensa. Además, sufrió varias contusiones y tuvo que ser atendido por personal médico, pues tenía heridas sangrantes en los brazos y en la cabeza.

A Jorge Adolfo Ríos (71), de Quilmes, le entraron en la casa, lo golpearon salvajemente y lo torturaron

Mató a uno de los delincuentes con un arma registrada a su nombre

¿Qué hicieron el juez Martín Nolfi y el fiscal Ariel Rivas?

Lo detuvieron y lo imputaron de homicidio agravado



Las fotos del estado del adulto mayor después del asesinato se volvieron virales y recibieron todo tipo de comentarios en las redes sociales. Su caso generó indignación debido a que fue víctima de un robo y se le están imputando cargos que aplicarían para un homicidio común.

En los últimos días, se le concedió la prisión domiciliaria debido a que enfrenta numerosos problemas de salud. Además de las heridas, Ríos sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica(Epoc) y le falta un riñón, según reportó la emisora local 'Cadena 3'.