Adulto mayor está desaparecido desde el 14 de agosto; fue visto por última vez en Los Ríos 

En el recinto Aguas Frías, una zona rural del cantón Mocache, en la provincia Los Ríos, cientos de personas se han unido para buscar a uno de sus líderes más queridos: Guillermo Antonio Cedeño Veliz. El adulto mayor, de 87 años, está desaparecido desde el 14 de agosto del 2020. Familiares y amigos han organizado jornadas duras de búsqueda con la esperanza de encontrarlo, aunque sin resultados.

En diálogo con este Diario, sus familiares detallan que el hijo mayor de Guillermo lo habría dejado pasadas las 06:00 de aquel viernes en el poblado de Mocache. "Su hijo, con quien vive, dijo que su papá quería ir Vinces para buscar unos repuestos que necesitaba para el negocio que tiene. Se suponía que allí tomaría un bus, pero nunca regresó", dice Gilberto Cedeño, su hermano menor.



Guillermo, aunque todavía se sentía bien trabajando en la piladora de arroz con la que crío a sus hijos, tenía problemas de salud por su edad. La fotografía que hoy se difunde en redes sociales para encontrarlo muestra un rostro apacible, de ojos color café y cabello canoso. Su contextura es delgada y llega a 1,59 metros de altura.



La noticia de la desaparición ha sido un golpe duro para Victoria, su esposa. Contesta el teléfono, intenta mantener la calma y se enorgullece de él. Aunque no viven juntos, siempre se han llevado bien y han visto crecer a dos hijos: una joven de 20 años y a un pequeño de 10. "Conmigo siempre ha sido cariñoso. Yo siempre le he dicho 'mi viejito'. Él, 'mi negrita'. Mi hijo menor lo extraña mucho. Por la pandemia y la mala señal no podíamos hablar mucho, pero nos hace mucha falta", dice, desde el recinto San Antonio de Mocache.



Gilberto también extraña a su hermano mayor, el líder conocido del pueblo, el hombre humilde que lo acompaña en cada cumpleaños. "Hoy estamos unidos más que nunca para encontrarlo porque lo necesitamos. Y no vamos a dejar de hacerlo", descarga, con firmeza.



Él dice que los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) continúan las investigaciones, aunque sin resultados.



En el recinto de Aguas Frías, la ausencia de Guillermo ha generado indignación. Entre familiares, amigos y moradores de la zona, han organizado dos jornadas de búsqueda en una finca, propiedad del adulto mayor.



La primera fue el martes 18 de agosto. Más de 150 personas colaboraron en el recorrido, pero no lo encontraron. Este lunes 24, otras 180 personas se convocaron para realizar un nuevo rastreo por barrancos y plantaciones, incluso han llegado hasta Las Palmas. "No dimos con él. No sabemos nada. Hoy tememos lo peor, pero no podemos dejar de buscarlo. Tanta gente que nos ha ayudado...", dice Victoria.

El pedido de Victoria para las autoridades es claro: que la búsqueda se agilice. "Yo solo quiero que me ayuden a encontrarlo. Él ya es mayor, él tiene hijos, un niño pequeño que lo espera". Gilberto pide la colaboración de la ciudadanía, que la imagen de su hermano llene las redes sociales hasta encontrarlo.