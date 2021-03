Adulto mayor en Colombia recibió una inyección vacía en lugar de la vacuna contra el covid-19

A través de redes sociales se conoció un caso de una persona mayor de 80 años, en Colombia, a la que inyectan con una jeringa vacía en medio del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 que impulsa esa nación.

Esta no es la primera vez que sucede en la presenta campaña de vacunación. En esta ocasión, ocurrió en Villavicencio y el hecho quedó registrado en video. En las imágenes se aprecia cómo Emiliano Parrado, un adulto de 83 años, es inyectado en principio con una jeringa vacía.



Según denunciaron familiares, luego de que una nieta evidenció el hecho, procedieron a aplicarle una jeringa ya con contenido.

El fin de semana se conoció un caso similar en la IPS de Sura en La América, en el centro occidente de Medellín. Allí, la señora María Emma Uribe, de 94 años, también fue pinchada con una jeringa vacía y después del aviso de los familiares le aplicaron correctamente la vacuna.

En este segundo video se aprecia cómo se aplica correctamente la dosis. Los hechos sucedieron en la IPS Parque del Barzal, en Villavicencio. pic.twitter.com/lbuYObPQkY — Unidad de Salud de EL TIEMPO (@SaludET) March 15, 2021



La semana pasada sucedió en Floridablanca (Santander), con una mujer que recibió inicialmente una inyección vacía en la Clínica Foscal y posteriormente le administraron la dosis.



Y si bien la epidemióloga Silvana Zapata insiste en que este tipo de episodios pueden ocasionarse por errores involuntarios, que pasan en los programas de vacunación tradicionales, afirma que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) debe ser más exigente y seguir el protocolo frente al usuario de preparación para aplicaciones. O en otras palabras, todos los procedimientos de la vacunación deben ser transparentes para las personas. "Solo así se podrá ganar confianza con los ciudadanos y lograr la implementación del plan de manera transparente", asegura.



La versión de la clínica



La Corporación Mi IPS emitió un comunicado de prensa en el que da su versión de lo ocurrido. En primer lugar, señalan que se iniciaron las indagaciones para esclarecer los hechos y contribuir en las investigaciones y que, como parte de un protocolo transparente con los usuarios y sus acompañantes, se permitió la grabación del procedimiento de inmunización.



"La trabajadora de la salud que vacunó al señor Emiliano Parrado explicó el procedimiento a la acompañante, sabiendo que estaba siendo grabado como parte de los protocolos. En dicha grabación, expuso la jeringa vacía y el biológico por separado y, acto seguido, realizó la punción con la jeringa vacía, sin caer en la cuenta que no había envasado la vacuna", indican.



"Es la trabajadora quien se percata del error cometido y manifiesta al usuario y a su familiar que no había realizado el procedimiento de forma adecuada. Luego de explicar el incidente, solicita autorización para llevar a cabo una nueva punción, con el biológico envasado. La acompañante del usuario, como quedó expreso en la atención brindada, acepta las disculpas manifestadas por la vacunadora y autoriza que nuevamente se realice el protocolo, esta vez administrando la vacuna de forma correcta", manifiestan.



El comunicado remata diciendo que la institución prestadora de servicios en salud ofrece excusas al usuario y a su familia por el altercado, producto de un error humano, y manifiesta su compromiso de aportar todos los elementos probatorios recolectados, por si alguna autoridad los solicita.



Vigilancia



Sobre estos hechos, la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia para las Entidades del Orden Territorial, requirió a la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, Lina María Bustamante Sánchez, y a la EPS Sura para que informe los resultados de las investigaciones adelantadas en el caso de Medellín.



“La Supersalud una vez obtenida la información por parte de las entidades requeridas, evaluará si encuentra mérito para adelantar acciones de inspección, vigilancia y control, adicionales a las realizadas por la Secretaría Seccional de Antioquia”, informó.



Del mismo modo, la Supersalud realizó requerimiento a los secretarios de salud departamental de Santander, Javier Alonso Villamizar, y municipal de Floridablanca, Olga Lucía Caballero, para que informen a la mayor brevedad las acciones desplegadas para esclarecer el caso y determinar si hubo o no incumplimiento a los lineamientos previstos en el esquema del Plan Nacional de Vacunación.



En este sentido, los funcionarios deberán presentar los soportes que evidencien los resultados de las acciones realizadas en el marco de sus competencias y el estado de las investigaciones que adelantan, teniendo en cuenta que son los entes territoriales quienes deben adelantar labores de inspección, vigilancia y control sobre los actores en su jurisdicción.



Según el reporte oficial más reciente, en Colombia se han aplicado 843 204 dosis contra el covid-19 y solo se han conocido estos tres hechos aislados de problemas en la vacunación.