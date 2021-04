Adulto mayor presenta fe de bautismo para vacunarse contra el covid-19, por falta de documento requerido

Un adulto mayor, de 65 años, llegó con su fe de bautismo hasta un centro de inoculación para acceder a la vacuna contra el covid-19. El ciudadano llevó el antiguo registro, al no contar con el documento de identificación requerido por las autoridades de salud.

Alejandro Martínez López llevó su fe de bautismo con fecha 4 de febrero de 1957 para acreditar su identificación. En la misma constaba que el adulto mayor nació el 22 de abril de de 1956.



El hecho se registró en el Municipio de San Salvador, en el estado de Hidalgo, en México. El domingo 4 de abril del 2021 varios medios locales informaron que gracias al documento religioso el adulto mayor pudo ser inoculado para prevenir la infección de SARS-CoV-2.



En México, la vacuna contra el covid-19 se aplica a personas mayores de 60 años de edad. Los gobiernos locales solicitan a los ciudadanos que acudan a la vacunación con un documento de identificación oficial y un comprobante donde conste la dirección domiciliar.



El Municipio de San Salvador, a través de la red social Facebook, informó del caso, junto con las fotografía del adulto mayor y de la fe de bautismo. "No hay pretextos para no acudir a la vacunación; sé como Don Alejandro Martínez López que para no quedarse fuera nos trajo su fe de bautismo de 1957 para solicitar su CURP y registrarlo en la plataforma, para recibir la primera dosis de su inmunización anti covid-19".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el domingo 4 que el plan nacional de vacunación contra el covid-19 avanza conforme lo previsto y espera que al finalizar abril todos los adultos mayores de 60 años cuenten con al menos una dosis aplicada.



Hasta el 4 de abril, México había recibido 14,6 millones de vacunas, de las que se han aplicado 8,9 millones, y de ellas 7 millones ya han sido utilizadas en adultos mayores.



"Me da confianza que avance, de acuerdo con lo previsto, la vacunación de todos los adultos mayores", apuntó López Obrador en un mensaje en Twitter.

"En este mes terminaremos de aplicar la primera dosis, cuando menos. Con ello, según los médicos, es posible reducir la mortalidad por covid-19 en un 80%", añadió.



Hasta el sábado 3, México acumulaba 2,25 millones de contagios y más de 204 000 muertos.