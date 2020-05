Adulto mayor falleció con sospecha de covid-19, mientras esperaba atención en Centro de Salud de Quito

LEA TAMBIÉN

Un hombre de 76 años falleció con sospecha de covid-19 en el Centro de Salud 1 en el Centro Histórico de Quito este jueves 7 de mayo del 2020. Los familiares dicen que murió mientras esperaba atención médica.

Santiago Toaquiza, uno de los familiares, en declaraciones para la cadena TVC, contó que dejaron al hombre esperando en una banca. “Estuvimos desde la mañana aquí. Le tomaron la presión y le dejan en una banca”, comentó.



Según Toaquiza, quien era yerno del ahora fallecido, el adulto mayor ya no trabajaba y solo pasaba en su casa.



No fue la primera vez que acudió al Centro de Salud. Toaquiza contó que 15 días atrás asistió ya con malestar. Allí les dijeron que solo era una pulmonía y le dieron paracetamol.



Además, contó que este miércoles 6 de mayo del 2020, la familia notó que el hombre de nuevo presentaba malestar. Toaquiza indicó que ante esta situación llamaron al 911 y ahí les dijeron que debían comunicarse con el 171.



El capitán Manuel Pazmiño, de Criminalística, indicó que no se ha confirmado que el fallecimiento sea por covid-19.



El oficial añadió que se dispuso que Criminalística realice el procedimiento técnico de identificación, etiquetado y embalaje del cadáver que tiene “un diagnóstico de sospecha de covid”.



Este Diario buscó una respuesta del Ministerio de Salud sobre este caso, pero hasta las 22:50 la Cartera de Estado no había emitido un pronunciamiento.