Adolescente asegura que fue víctima de una violación grupal en la que participaron más de 30 hombres

De un "crimen de lesa humanidad" tildó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, una violación grupal de la que habría sido víctima una adolescente en el país de Medio Oriente. En el hecho habrían participado más de 30 hombres, de acuerdo con la declaración de la víctima.

En el país hay indignación. La víctima tiene solo 16 años y llegó como turista a la ciudad de Eilat en la que ocurrieron los hechos de acuerdo con reportes de medios internacionales.



Eilat, ubicada a orillas del mar Rojo, es una de las ciudades más visitadas por turistas gracias a la fama de sus playas de aguas tranquilas en las que no es difícil observar mamíferos acuáticos.



Los hechos, según el relato de la menor de edad recogido en medios, ocurrieron durante el mes de agosto y fueron denunciados por la víctima el pasado viernes 14 de agosto del 2020. La adolescente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando fue violada en grupo.



Hay solo dos detenidos por el caso, los dos tienen más de 27 años y son oriundos de la ciudad de Hadera, ubicada al norte de Tel Aviv. Según el relato de la adolescente, un día después de la agresión "uno de los jóvenes se me acercó y me dijo que tenía videos. Me preguntó si quería que me los envíe, pero no era capaz de lidiar con eso".



Uno de los detenidos asegura que el acto fue consentido. Los perpetradores hicieron fila en la puerta del cuarto del hotel en el que la joven se encontraba. Uno a uno ingresaron a la habitación y abusaron de la menor. Personas que presenciaron el hecho no hicieron nada para intervenir, aseguran medios locales.



Este 21 de agosto del 2020, a través de su cuenta de Twitter, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó que "esto no es solo un crimen contra la joven, sino un crimen de lesa humanidad". En su mensaje además hizo un llamado a que todos los responsables sean llevados ante la justicia.



También se pronunció sobre el hecho el ministro de Defensa de Israel Benny Gants quien escribió: "¿Qué pretende demostrar un hombre, haciendo cola con docena más, esperando para entrar a una habitación donde está acostada una niña joven y desorientada?... Lo único que han demostrado es la depravación de su alma".



La noche del jueves 20 de agosto del 2020, miles de personas se manifestaron en distintas partes del país en rechazo a la agresión sexual a la joven, recoge el medio local Times of Israel.



En Tel Aviv, unas 1 000 personas se congregaron en la emblemática plaza Habima para manifestar su apoyo a la menor de edad, mientras que en Jerusalén 150 personas protestaron. Hay reportes de manifestaciones en Haifa, Guivatayim y más ciudades.

La joven, según declaraciones citadas en Times of Israel, se siente cobijada por el masivo apoyo que ha recibido de la gente. "Siento que hay muchas personas detrás mío y eso me da mucha fuerza", dijo. Sin embargo, reconoció no poder ignorar las críticas que ha recibido, sobre todo en Internet.

"Nadie sabe por lo que pase. ¿Cómo pueden juzgarme y hacerme preguntas?", cuestionó.