Adolescente tartamudo agradece a Biden y emociona a EE.UU. 

Durante la convención demócrata la historia de un adolescente tartamudo que agradeció a Joe Biden que compartiera su historia de lucha contra esta condición cautivó a las audiencias en Estados Unidos, con una inusual estrategia de destacar una dificultad que enfrenta un candidato.

En la última noche de la convención, Brayden Harrington contó en un video desde su hogar como había conocido a Biden en un acto de campaña en New Hampshire a principio de año.



“Sin Joe Biden, no estaría hablando con ustedes hoy”, dijo el joven cuya sonrisa mostraba un aparato de ortodoncia.



“Él me contó que somos miembros del mismo club. Somos tartamudos. Y para mí fue increíble escuchar que alguien como yo logró ser vicepresidente”, dijo el joven que pronunció con mucha dificultad algunas palabras.



Biden, que ahora tiene 77 años, tenía dificultades severas para expresarse cuando era niño y es algo que recuerda habitualmente en su campaña.



Brayden contó que Biden le contó que leía poemas en voz alta para practicar y le enseñó cómo marcaba sus discursos para hacerlos más fáciles de pronunciar.

“Yo soy un niño común y corriente y, en un lapso corto de tiempo, Joe Biden me dio más confianza sobre algo que me ha molestado toda mi vida”, dijo el chico.



“A Joe Biden le importan las cosas. Imagínense lo que puede hacer por todos nosotros”, señaló el joven.



En otro segmento de la convención, el mismo Biden recordó que cuando era niño tartamudeaba y que una vez su madre volvió con él a la escuela después de que llegara a su casa contando que la profesora lo imitaba diciéndole “B-B-Biden”.



Biden contó que la monja se disculpó, pero que su madre le dijo: “Si alguna vez vuelve a hablarle así a mi hijo, voy a venir y le voy a arrancar el hábito de la cabeza”.