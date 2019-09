Un adolescente fue hallado muerto dentro de una vivienda en Santa Elena

LEA TAMBIÉN

Un adolescente fue hallado en estado de descomposición en el interior de una vivienda, ubicada en Las Colinas de Salinas, provincia de Santa Elena. El hallazgo se produjo la tarde del martes 10 de septiembre de 2019.

Isaac Jesús Linares era de origen extranjero y desde hace un año emigró con su familia a Ecuador para trabajar. Según los moradores, desde hace seis meses el joven, de 17 años, cuidaba una vivienda en el sector.



El pasado sábado 7 de septiembre vieron a Isaac por última vez ingresando a la casa, pero nunca volvió a salir. El mal olor que provenía del lugar alarmó a los vecinos quienes llamaron a la Policía para que investigara.



Agentes de Criminalística y familiares llegaron hasta el lugar y forzaron la puerta. Cuando entraron confirmaron que el joven estaba muerto en la cama y en estado de putrefacción.



La Policía hizo el levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue. Carlos Mancheno, jefe de Criminalística, dijo que van a investigar las causas de su deceso.



Yamileth de La Rosa, madre del menor, estaba desconsolada por la pérdida de su hijo. Ahora pide ayuda a los vecinos para poder pagar los servicios funerarios porque no cuenta con un trabajo estable. El resto de su familia vive en Venezuela.



“Los trabajos que consigo no me pagan y cuando lo hacen me dan lo que ellos quieren. No tengo dinero para sepultar a mi niño”, dijo la madre.



Moradores del sector aseguraron que Isaac era un adolescente tranquilo y respetuoso, pero supuestamente tenía problemas de adicción a las drogas.