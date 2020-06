Un adolescente murió repentinamente de covid-19 en EE.UU.; nadie supo de su contagio hasta que estuvo grave

LEA TAMBIÉN

Andre Guest, un adolescente de 16 años residente en Indianapolis (Estados Unidos), no presentaba ninguna complicación o síntoma 12 horas antes de su fallecimiento por covid-19. Según relata su madre Dawn Guest al portal Kaiser Health News, 12 horas antes del suceso el joven había estado en la cocina de la casa, sirviéndose su propia comida, como de costumbre.

La madre del adolescente es una enfermera en una residencia para adultos mayores, por lo cual la familia tomaba siempre precauciones extra. Las desinfecciones y limpieza en la casa eran rutinarias y Andre no había salido de casa desde que comenzó la cuarentena.



Cuando la madre se fue de casa, como de costumbre, para ir a su trabajo, a eso de las 05:00 de la mañana, escuchó a su hijo en su cuarto. No le dio mayor importancia, dijo, pues el joven siempre se ha levantado temprano. Sin embargo, a eso de las 13:00 recibió una llamada de su esposo, quien con un tono preocupado le informó que algo no andaba bien con su hijo.



El padre del adolescnete, Johnny, dijo que el primer signo extraño que notó en su hijo fue que él le pidió ayuda para que le consiguiese un vaso de agua. Poco después, le habría dicho que se sentía agotado. "Su habla estaba arrastrada. Todavía podía entenderme y responderme", dijo. Sin embargo, poco después, Andre se desplomó intentando ir al baño.



Para el momento en que Dawn regresó a casa, después de que su esposo la llamara, Andre ya no podía levantar bien la cabeza y su cuerpo estaba sumamente debilitado; ya no podía con su propio peso. Una ambulancia lo llevó al Hospital de Niños Riley de aquella ciudad.



El joven no tenía condiciones subyacentes diagnosticadas con anterioridad, pero los médicos del hospital descubrieron que tenía diabetes tipo 1, una vez que fue internado. Mientras su temperatura se elevaba, al igual que los niveles de azúcar en su sangre, y la tos se hacía cada vez más fuerte, una primera prueba para covid-19 salió negativa. La segunda fue positiva.



Dos de los hermanos del adolescente también resultaron positivos. Un día después, Andre estaba conectado a un ventilador. El joven se mantuvo vivo durante otros 12 días, periodo en el cual tuvo complicaciones también en su cerebro, riñones y en los pulmones. Finalmente, el adolescente falleció.



La comunidad donde la familia residía se vio dolida por la situación y presentaron respetos, entregaron cartas y tarjetas a la familia. Los hermanos de Andre se recuperan sin complicaciones.