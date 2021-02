Adolescente de 17 años desapareció el 3 de febrero en Cuenca; su padre la busca desesperadamente

La desaparición de Carla Abigail Cevallos Vallejo ha obligado a su padre Juan Carlos a suspender su proceso de recuperación de una cirugía, para dedicarse a buscar a la menor de sus hijas en la calles de Cuenca. Este viernes 5 de febrero del 2021 salió temprano de su casa para preparar volantes con la fotografía de la adolescente y distribuirlas en la ciudad.

Carla, de 17 años, desapareció el pasado miércoles 3 de febrero del 2021, en la calles Rafael Arízaga y Juan Arízaga, en Cuenca, mientras se dirigía a una clínica veterinaria solidaria, donde realiza voluntariado. "Cerca de las 09:00 del miércoles, mi hija salió con dirección para la clínica, pero nunca llegó. Me enteré a las 12:30 cuando la fui a retirar", señaló Juan Carlos Cevallos.



Además, recordó que antes de su cirugía, todos los días la iba a dejar y a recoger de esa clínica, pero el miércoles no lo pudo hacer por su condición de salud, pues hace pocos días le practicaron una operación y "no puede salir mucho de casa".



Juan Carlos y su hija viven en Cuenca desde hace varios meses por su trabajo. "Solo le estoy buscando yo, pues no tenemos más familiares en esta ciudad".



Carla Cevallos estudia en un colegio de la capital azuaya desde este año lectivo y no conoce a sus compañeros físicamente, ya que por la pandemia no hay clases presenciales.



El resto de la familia también está desesperada. La mayoría vive en Quito y Guayaquil y no han podido movilizarse hasta Cuenca para ayudar a buscarla, señaló Camila, una de sus hermanas, que estudia en una universidad de la capital.



El padre de familia ya realizó la denuncia por la desaparición de su hija. Miembros de la Fiscalía y de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) están realizando las respectivas investigaciones, señaló.



"Nos informaron que la habrían visto cerca del cementerio principal de Cuenca, por eso ayer en la noche salí con la policía a hacer un patrullaje en la zona, pero no le encontramos", señaló Juan Carlos. Además, dijo que seguirá buscando a su hija hasta encontrala.



El día de la desaparición, Carla vestía una camiseta negra, pantalón de calentador de color celeste, zapatos deportivos blancos y llevaba una gorra negra. Usa lentes con marco verde transparente. Además, tiene un tatuaje en el cuello, en el lado derecho.



Juan Carlos y Camila también señalaron que Carla es muy comunicativa, sociable y tiene una gran facilidad para hacer amigos, la extrañan y esperan dar con su paradero pronto.



Si usted cree haberla visto, puede comunicarse con el 1800 335486 o al teléfono de la familia: 0939437418.

