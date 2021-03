Adolescente sacó el auto de su padre sin permiso; atropelló y mató a un hombre que estaba con su hijo

Una víctima mortal y dos heridos es el saldo que dejó un fatal accidente de tránsito ocurrido en Argentina luego de que un adolescente de 14 años sacara sin permiso el auto de su padre y atropellara a un hombre que iba por la calle con su hijo.

De acuerdo con información del diario argentino La Nación, el adolescente perdió el control del vehículo y atropelló a un hombre que viajaba con su hijo en una bicicleta, matándolo y causando lesiones leves al pequeño, de cinco años.



El conductor del vehículo también resultó herido y, debido a su corta edad no responderá legalmente por la muerte del hombre. "Por su edad es imputable para la ley penal argentina", dice el medio local.



Tras el accidente, los rescatistas acudieron a la escena. Allí encontraron al vehículo "sobre una estrecha vereda, con las ruedas traseras a un metro del piso; el baúl, clavado contra un paredón de ladrillo a la vista; la cabina, deformada, la puerta delantera izquierda totalmente desencuadrada al igual que el capot y la trompa, que prácticamente volteó un poste de luz de cemento", describe La Nación.



Cerca del vehículo se encontraba el conductor, Vlad D. un menor de edad y que presentaba golpes y raspones. También hallaron a un hombre que no se movía y fue la única víctima mortal de este lamentable accidente. Fue identificado como Elisandro Ramón Tévez Aranda, de 47 años.



Asimismo, los rescatistas encontraron a un niño de cinco años que también presentaba lesiones leves. Se tata de Ian Bautista, el hijo del fallecido.

La Nación explica que la causa contra Vlad D. "quedó caratulada como homicidio y lesiones culposas", pese a que el menor de edad no podrá ser imputado penalmente. Sin embargo, fue retenido en un centro de menores.



"Su hijo salió a matar"



Un fuerte cruce de palabras tuvo lugar este 15 de marzo del 2021 entre los familiares de la víctima y la madre del menor de edad. Cámaras de televisión registraron el enfrentamiento. Durante este, el hermano de Tévez recrimina a la madre de Vlad D. por lo sucedido. Ella, por su parte, aseguró que era la "primera vez" que el adolescente sacaba el vehículo sin permiso.



"Su hijo salió a matar, no lo defienda más. Si no paga su hijo, tiene que pagar el padre. Tiene que pagar el padre por no enseñarle. No con plata, con justicia", dijo el hermano de la víctima a la mujer. "¿Tiene papeles, seguro? Yo voy a pedir todo. Porque yo me enteré que el auto estaba dado de baja, estaba preparado para correr carreras", continuó, según informa el medio argentino Clarín.



La madre aseguró que su hijo "sacó el auto sin permiso, dio una vuelta, volvió y dijo que iba a dar una vuelta más y ahí fue lo que pasó", dijo refiriéndose al accidente. Esta explicación enfureció al hermano de la víctima quien le reclamó en tono irónico que "sin registro da una vuelta, mato a tres; doy una vuelta más y mato a cinco más".

Asimismo, la progenitora aseguró que su familia quiere "justicia y paz", lo que volvió a desatar una reacción del hermano de Tévez. "¿Paz? Tengo un sobrino que casi se muere, mi hermano que no está", recriminó. "¿Quién le va a dar de comer a la familia? ¿Yo tengo que venir de San Martín a ver a mi sobrino? ¿Con qué necesidad? Porque su hijo le pidió una vueltita más. Y su papá, antes de meterle un cachetazo y mandarlo a hacerse el registro. ¿Quería manejar? Que espere los 17", reclamó.