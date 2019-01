Adolescente fue apuñalada en robo a una vivienda en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

Los agentes del Circuito El Bosque apresaron, a las 23:00 del martes 22 de enero del 2019, a Kevin M., de 20 años. La Policía Nacional lo investiga por el ataque con cuchillo a una adolescente en un violento robo a una vivienda en las inmediaciones de la avenida Edmundo Carvajal, en el sector de la subida a El Bosque, norte de Quito.

El operativo de detención fue liderado por el subteniente Fernando Arciniega, quien pertenece al Circuito El Bosque (Distrito Eugenio Espejo).



¿Cómo ocurrieron los hechos? En la Policía se informó que Kevin M. ingresó al inmueble, a las 22:30. Tocó la puerta, la chica abrió y le pidió un vaso de agua. Ella se asustó y la cerró inmediatamente, pero no se percató que una de las ventanas de la vivienda estaba abierta y el desconocido se aprovechó de eso para ingresar.



Al notar que él accedió al inmueble, ella se asustó y comenzó a gritar desesperadamente. “Al no dejarse robar las pertenencias, él tomó el arma cortopunzante con la que le causó varias heridas en el cuerpo”, precisó Arciniega.



En esos momentos, un vecino la escuchó que pedía ayuda y se comunicó con el Sistema Integrado de Emergencias ECU 911. La Policía llegó de inmediato para apresar al sospechoso, quien trató de escapar pero no lo consiguió. La víctima estaba aterrorizada, pues tenía heridas en la cabeza y el cuello.

Un niño de 10 años estaba en la casa con la chica, pero afortunadamente no fue agredido.