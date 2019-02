La adolescencia de los seres humanos se extendió hasta los 24 años, según revista médica

LEA TAMBIÉN

La revista médica britática, The Lancet, publicó un artículo de opinión, en el que aseguró que la adolescencia se extendió. Ya no va desde los 10 hasta los 19 años. Ahora se alarga al menos cinco años más, hasta los 24 años.

Según la revista, en los últimos 40 años, las personas han retrasado la adopción de responsabilidades propios o asociados con la adultez, entre otros casarse o tener descendencia, también tener independencia económica.



¿Cuándo empieza la adolescencia? Con la pubertad, biológicamente determinada por la actividad del hipotálamo, que genera hormonas que activan la glándula pituitaria y las gónadas, según describe el artículo. Pero resultado del desarrollo industrial, lo que incluye una mejor nutrición y salud, este proceso se ha adelantado en el tiempo, a la vez que el crecimiento del cuerpo y, concretamente, del cerebro, que continúa hasta después de los 20 años.

Según los especialistas, el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 24 años. Según ellos, este hecho podría explicar por qué los jóvenes no suelen estar adaptados a las responsabilidades de la vida adulta sino hasta los 25 años.



Susan Sawyer. de la Universidad de Melbourne (Australia), es una de las investigadoras detrás de ese informe. Ella defendió la importancia de institucionalizar este cambio para asegurar que la legislación se mantiene actualizada y permitir, por ejemplo, que las ayudas a los jóvenes se extiendan hasta los 25 años.



En Ecuador, los jóvenes no dejan el hogar apenas se gradúan de bachilleres. No existen residencias universitarias, como las que se observan en países como Estados Unidos. Por lo que los padres suelen estar a cargo del pago de las colegiaturas universitarias hasta luego de que terminen el tercer nivel de educación. Incluso ahora, el ingreso a la universidad no se concreta rápidamente, pues hay un acceso limitado a cupos, en centros públicos de educación superior.