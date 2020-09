Administración de Trump redactó recomendaciones controvertidas sobre test de coronvarius

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó recomendaciones controvertidas sobre las pruebas de coronavirus en el sitio web de la agencia de salud estadounidense, informó el jueves 17 de septiembre del 2020 el diario The New York Times.

Las pautas, en las que se aseguraba que no era necesario hacerle pruebas a aquellos que hubieran estado expuestos al covid-19 pero que no presentaran síntomas, fueron criticadas cuando se publicaron el mes pasado. Los expertos en salud en ese momento presionaban para que se hicieran más pruebas para ayudar a rastrear y controlar la propagación del coronavirus, que ya ha matado a casi 200 000 personas en Estados Unidos.



El periódico dijo que la recomendación fue publicada en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “a pesar de sus serias objeciones”, citando documentos internos de estos centros y funcionarios anónimos conocedores del tema.



“El Departamento de Salud y Servicios Humanos hizo la reescritura y luego la 'colocó' en el sitio web público de los CDC, burlando el estricto proceso de revisión científica de la agencia , dijo el periódico.



Un funcionario federal le dijo al periódico que el documento provenía del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca.



“Esa política no refleja lo que mucha gente en los CDC cree que debería ser la política”, dijo el funcionario.



The New York Times informó que los expertos en salud de los CDC plantearon “serias objeciones” al documento y señalaron que contenía “errores elementales”, así como recomendaciones “inconsistentes” con el consejo de los CDC, dijo al periódico bajo condición de anonimato un científico del organismo.

El diario asegura que en el momento de la publicación de las directrices, los funcionarios de la administración dijeron que “el documento era producto de los CDC y fue revisado con información del director de la agencia, Robert Redfield”.