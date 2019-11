Adelante Ecuatoriano impugna eliminación; funcionarios del CNE a la espera de una salida por sus contratos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Adelante Ecuatoriano Adelante, partido del cinco veces candidato a la presidencia de la República, Álvaro Noboa, presentó una impugnación a la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) con la que se decidió eliminar a esa organización política del registro electoral.

La mañana de hoy, martes 5 de noviembre del 2019, el director Nacional de esa agrupación, Wilson Sánchez, dijo que la decisión del CNE tiene que ver con "una persecución en contra del líder del partido, Álvaro Noboa".



Sánchez señaló que para los informes con los cuales se decidió la eliminación, no se contó con "una defensa argumentada" por parte de Adelante Ecuatoriano Adelante.

Wilson Sánchez, director del partido Adelante Ecuatoriano Adelante, se pronuncia sobre la eliminación de la organización política del registro electoral. Presentó una impugnación a la decisión del Consejo Nacional Electoral.



Vía: @darpaez87 pic.twitter.com/ldhUveFBnv — El Comercio (@elcomerciocom) November 5, 2019

Uno de los argumentos de la impugnación es que existen organizaciones políticas que están siendo investigadas por aportes presuntamente ilegales y otros que no habrían alcanzado el número necesario de firmas para su inscripción.



Según Sánchez, si esos movimientos hubiesen sido sancionados, no habrían participado en elecciones y su organización política habría "obtenido una votación mucho más favorable".



El Pleno del CNE resolvió la noche del jueves pasado, eliminar a Adelante Ecuatoriano Adelante por no alcanzar el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a escala nacional, o al menos tres representantes a la Asamblea Nacional, ni el 8% de alcaldías, así como tampoco un concejal o concejala en cada uno de, por lo menos, el 10% de los cantones del país.



Ese mismo argumento fue el utilizado por el ente electoral para eliminar también a 46 organizaciones políticas locales.



Expectativa en el CNE



La mañana de hoy tuvo lugar una reunión entre la presidenta del CNE, Diana Atamaint y personal de la entidad. El objetivo fue tratar la situación económica de la institución por la cual se terminaron los contratos de 570 funcionarios que laboraban bajo el régimen ocasional.

#Quito | Este es el ambiente en el Consejo Nacional Electoral. Hoy habrá una reunión con autoridades del Ministerio de Finanzas, tras la finalización de contratos de funcionarios.



Vía: @darpaez87 pic.twitter.com/2wdnhDmpPO — El Comercio (@elcomerciocom) November 5, 2019

Atamaint dijo en dicha reunión que hoy esperan una respuesta por parte del Ministerio de Finanzas sobre su propuesta de utilizar USD 1,3 millones de un fondo que se ahorró durante el proceso electoral del pasado 24 de marzo.



Esos recursos se ocuparían para pagar los sueldos de noviembre y diciembre de los funcionarios desvinculados.