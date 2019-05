Adecuaciones en el aeropuerto de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se amplía. Un espacio ubicado entre el edificio administrativo de la autoridad aeroportuaria y la terminal de salidas y arribos internacionales permanece cerrado.

Ahí ya se destaca una infraestructura de dos plantas. Las columnas se observan a simple vista desde el exterior. En el lugar se construye el nuevo centro de atención al cliente de la concesionaria Tagsa y se amplían las oficinas y la sala VIP internacional.



Esos trabajos son parte de las adecuaciones que la operadora privada afrontará como parte de la ampliación de la concesión, que pasó del 2024 al 27 de julio del 2029. Ello implica una inversión para obras civiles por USD 32 millones.



Ezequiel Barrenechea, vicepresidente ejecutivo de Tagsa, confirmó que estos primeros trabajos tienen prevista una inversión de USD 24 millones. Ese valor incluye que desde septiembre se realicen labores de mejoramiento de pistas, por lo que habrá cierres de operaciones en el aeropuerto por cuatro fines de semana.



“En la terminal se amplían todas las estructuras, la parte de arribos y salidas sobre todo en el tema de migraciones, los sectores de los hall de preembarque se amplían (…); se va a hacer una reforma importante en la parte de la carga, porque hoy Guayaquil tiene muchos galpones que están abandonados”.



Con estos cambios se ampliará la capacidad para pasajeros a 6 millones. Se calcula que este año habrá con “poco más” de 4 millones de usuarios. Las mangas del aeropuerto pasarán de 11 a 12.



La prolongación de la concesión se produjo una vez que se reveló que no se podrá tener el aeropuerto de Daular, en las afueras de Guayaquil, para el 2024 como se tenía previsto.



El contrato inicial de concesión fue firmado el 27 de febrero de 2004 por un plazo de 15 años y 6 meses. En el 2007 se suscribió un adendum, que extendía el plazo hasta julio del 2024. Y este último cambio extiende la concesión por cinco años más.



El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, días atrás comentó que durante su administración se incrementó el aporte por ingresos brutos, que debe dar el concesionario a la ciudad de 50,5% a 55,5%. Esos fondos alimentan un fideicomiso para la construcción del nuevo aeropuerto de Daular, que llegó a los USD 220 millones.



“Si antes del 29 se cambia el aeropuerto, Tagsa recibe una compensación proporcional por las inversiones que le hemos obligado a hacer ahora”, explicó Nebot.



De acuerdo con Tagsa, las proyecciones sobre direcciones de Aviación Civil, líneas aéreas, operadores de aeropuertos se los realizan cada seis meses porque “el mercado aerocomercial es cada vez más dinámico”.



Barrenechea refirió que la ciudad ha experimentado este año un crecimiento de pasajeros y la incursión de nuevas aerolíneas que han abierto rutas directas. Las confirmadas son Plus Ultra a Madrid; Wingo y Viva Air a Bogotá; Jet Blue a Nueva York; Aeroméxico a Ciudad de México; Interjet a Ciudad de México y Cancún; Iberia a Madrid.



Otras aerolíneas que operan son Tame y Spirit a Fort Lauderdale; Avianca a Bogotá, Lima y San Salvador; Copa a Panamá; América Airlines a Miami; Tame y Latam a Cali; KLM a Ámsterdam; Latam a Nueva York, Madrid y Lima; Laser y Conviasa a Caracas; Air Europa a Madrid; Jet Blue a Fort Lauderdale.



La alcaldesa Cynthia Viteri recordó días atrás que la actividad del aeropuerto ha experimentado un crecimiento del 15% durante el primer trimestre de este año. En la vía a la Costa, que va hacia Daular, dijo que se emprenderá un plan para el desarrollo urbano, ecoturístico, comercial e industrial.



Para este 28 de mayo, el aeropuerto se cerrará durante seis horas, entre las 09:00 y 15:00, como parte de los trabajos de mantenimiento. Unos 30 vuelos nacionales e internacionales previstos se han reprogramado.



En contexto



La ampliación de la concesión del aeropuerto a Tagsa se debe a que no se ha cumplido el indicador de pasajeros internacionales, que se requiere para ese paso (3 millones en salidas, arribos y tránsito). Actualmente hay 2,1 millones.