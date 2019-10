Primera acusación de Fiscalía suiza en relación con trama Petrobras-Odebrecht

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía suiza informó este martes 22 de octubre del 2019 de la apertura de la primera acusación formal contra un sospechoso en relación con la trama Petrobras-Odebrecht, con amplias ramificaciones en diversos países de Latinoamérica.

La acusación, contra un ciudadano "de origen suizo y brasileño" cuya identidad no fue revelada, se basa en sospechas de que bajo su labor como intermediario financiero fue cómplice en el soborno de altos cargos públicos y actividades de blanqueo de dinero, según la nota oficial de la Fiscalía.



La acusación pública añadió que el sospechoso también afronta procesos judiciales en Brasil y Portugal, aunque se ha decidido ampliar la causa a la Justicia suiza por considerar que las materias investigadas también afectan al país centroeuropeo.



La acusación podría abrir la puerta a que la Justicia suiza avance en otros 60 procedimientos criminales abiertos por la Fiscalía estatal en relación con la trama, en los que aún no ha habido acusación formal.



Por otra parte, este órgano judicial ya ha confiscado en los últimos años fondos relacionados con la trama por valor de 620 millones de francos suizos (misma cantidad en dólares), de los que 390 millones ya fueron devueltos a las autoridades brasileñas.



El pasado año el supervisor suizo de los mercados financieros (Finma) confiscó 1,3 millones de francos al banco local PKB por no haber actuado con la debida diligencia ante los escándalos de corrupción de Petrobras y Odebrecht.



La trama de corrupción se investiga igualmente en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y la propia Brasil.