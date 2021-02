'Yo no creo que el acuerdo esté tambaleando', dice Enrique Pita, vicepresidente del CNE

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, confirmó que este lunes 15 de febrero de 2021 el Pleno de este organismo se reunirá para decidir sobre el recuento de votos acordado el viernes entre los candidatos Guillermo Lasso (Creo) y Yaku Pérez (Pachakutik) de cara al balotaje.

“Este es un tema que todavía no está decidido formal y oficialmente por el CNE, eso lo vamos a hacer hoy por la noche, pero en definitiva está convenido. Vamos a abrir urnas de un número importante de provincias, de tal manera que se pueda verificar la transparencia del proceso”, manifestó.



En una entrevista para la cadena CNN, Pita consideró que el acuerdo se mantiene, pese a los últimos pronunciamientos de Lasso y Pérez sobre las condiciones para que se revisen los votos al 100% en Guayas y en un 50% en otras 16 provincias.



“Yo no creo que el acuerdo esté tambaleando. Posiblemente, el pronunciamiento del candidato Lasso respecto a poner ciertos límites, es lo que ha hecho que el candidato Pérez establezca esa posibilidad, pero al final del día lo único (que) consideramos que es importante (es) que tampoco tendría (potestad) el candidato Pérez, (para) determinar cuáles son las juntas receptoras del voto que se tienen que revisar; eso es un sistema que está dentro de la potestad que nosotros tenemos y considero que debe ser aleatorio”, enfatizó.



La reunión está prevista para esta tarde, a las 18:00, en Guayaquil, y allí el CNE deberá aprobar una resolución y los lineamientos para dar paso a este proceso, después de que el sábado pasado Pérez entregó al organismo las pruebas sobre supuestas inconsistencias en actas para pedir el recuento.



“El candidato Pérez lo que nos ha proporcionado son 100 actas de aproximadamente 40 mil actas en las que determina, a su criterio, que ha habido irregularidades. Nosotros no hemos hecho todavía la verificación si parte de esas 100 actas han sido ya las que han sido revisadas e incorporados los nuevos datos sobre la base del reconteo realizado, pero 100 actas no son determinantes para acusar de que ha habido un fraude masivo”, sostuvo Pita.



El Vicepresidente el CNE remarcó que el organismo actuará amparado en la Constitución y la ley. “Si bien es cierto que el detalle legal es muy importante, yo creo que la garantía del proceso es lo que debemos precautelar”, puntualizó.

Calificó de "atípica" a esta situación que se produce por el estrecho margen que tienen Lasso y Pérez para disputar el balotaje con Andrés Arauz, de Unes.