No hubo acuerdo sobre precio de la caja de banano para el 2019

Los exportadores y productores no se pusieron de acuerdo en el precio de sustentación de la caja de banano para el 2019.

Tras cuatro horas de reunión del Consejo Consultivo del Ministerio de Agricultura, este viernes 12 de octubre del 2018, no se fijó el valor oficial que deberá regir a partir de enero del próximo año.



La reunión se instaló a las 10:00 en el Ministerio Zonal en Guayaquil, pero pasadas las 14:00 se suspendió.



Los delegados de las exportadoras propusieron que el precio se mantuviera en los USD 6,20 para la caja de entre 41,5 y 43 libras que está vigente en este año.



Pero los productores aspiran que el precio suba entre USD 7 y 7,10. Mientras se realizaba la cita, en los bajos del edificio realizaron un plantón del sector para insistir en el aumento.



Eduardo Ledesma, director de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), señaló que el precio debe mantenerse para que el producto ecuatoriano puede mantener la competitividad internacional. “No hay incremento de precios, sino que está a la baja, y empieza a subir a inicios de enero, actualmente el precio spot (sin contrato) está en cinco dólares”.



Según Ledesma, en la mayor parte de los países compradores es época de calor y no hay tanta demanda del banano. En octubre se empiezan a firmar los contratos para el próximo año y no hay un indicador que señale que se deba subir el precio del producto en el país.



Ante la falta de acuerdo entre los actores, el ministro de Agricultura, Xavier Lazo, será quien fije el precio oficial.