Cuatro de siete mesas del Acuerdo Nacional ya fueron instaladas

El próximo viernes 7 de junio del 2019 se instalará formalmente la mesa de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Con esta sumarán cinco, de las siete mesas que conforman el Acuerdo Nacional; a un día de que se cumpla el mes de su lanzamiento por parte de la Vicepresidencia.

El Gobierno se puso como plazo 45 días para llegar a los primeros acuerdos. Restan 15 días para conocer los resultados del diálogo que se efectúa entre el Gobierno, la comunidad urbana y rural, la empresa privada, los organismos internacionales, los medios de comunicación y la sociedad civil. El Acuerdo Nacional fue lanzado el 6 de mayo pasado.



La dinámica es la siguiente: cada mesa mantiene sus propias reuniones para abordar los temas que se plantearon. La Vicepresidencia recogerá los primeros acuerdos a los que llaman “victorias tempranas”, para sistematizarlas.



Tras la sistematización de los primeros avances, los acuerdos serán dados a conocer por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien mantiene el plazo anunciado al inicio.



Las mesas de Educación, Empleo y Competitividad; más la de Democracia y No Violencia ya fueron presentadas formalmente. Aún faltan por instalarse las mesas de Seguridad Social, Seguridad Ciudadana y Cambio Climático. El lanzamiento de esta última está previsto para el viernes en el auditorio del MAAC, en Guayaquil.

Cada una implementa su propia dinámica para cumplir con los plazos. En Educación, a cargo del Ministro Milton Luna, se instalaron cinco mesas temáticas nacionales. Cada una de ellas se ha reunido en cinco oportunidades.



Entre sus primeros avances, según el Ministerio de Educación, están: reapertura de 11 escuelas rurales, reducción de la carga burocrática de los docentes y renovación de textos escolares de Educación General Básica y Bachillerato.



La tarde del lunes pasado se cumplió la cuarta reunión en la mesa de Democracia. En ella participan 21 representantes de organizaciones políticas, sociedad civil, Gobierno e instancias de control del Estado.



Dentro de los 45 días hay dos prioridades para esta mesa: reformas para fortalecer la lucha anticorrupción y cambios en el Código de la Democracia.



Iván Granda, secretario Anticorrupción de Presidencia, presentó su propuesta en esa reunión. Habló sobre revisar 17 propuestas de Ley que permitan, entre otras cosas, la recuperación de los bienes o el dinero perdidos por el cometimiento de actos de corrupción.



Esos cambios irían en dos vías. Una mediante la Ley de Extinción de Dominio y Recuperación de Activos y con reformas en el Código Orgánico Integral Penal. “Por ejemplo, la Ley establece prisión en los casos de enriquecimiento privado no justificado. Sin embargo, no prevé la recuperación de bienes. Una persona puede salir de prisión y mantener esos bienes”, dijo Granda.



En la reunión de esta mesa también participó el contralor general, Pablo Celi. Habló sobre una propuesta de reforma a la Ley de la Contraloría para mejorar la coordinación interinstitucional y el tiempo de caducidad de los informes.



Una de las propuestas que se planea discutir en esa mesa es la transición de la Contraloría al Tribunal de Cuentas. Ese proyecto fue presentado por Celi antes de la conformación de la mesa de Democracia.



La mesa de Empleo, Competitividad e Innovación también avanza en su trabajo. Fue lanzada el 30 de mayo pasado. Ese día se anunciaron avances en los sectores automotriz y lácteo. El objetivo es lograr la dinamización laboral.



El último evento vinculado a la mesa de No Violencia se dio el lunes pasado. Se denominó Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos. Allí se anunció la entrega de créditos de hasta USD 10 000 a mujeres que inicien sus emprendimientos.



De acuerdo con la Vicepresidencia, la mesa de Seguridad Social, a cargo del director del IESS, Paúl Granda, se presentará oficialmente el martes 11 de junio, en la Universidad Andina de Quito. Sin embargo, de acuerdo con el IESS, hasta el momento se han mantenido reuniones con los principales actores de esta temática para iniciar el trabajo.



La mesa de Seguridad Ciudadana, a cargo de la ministra del Interior, María Paula Romo, según la Vicepresidencia, se presentará el miércoles 12 de junio, en la Plataforma Gubernamental, en Quito.