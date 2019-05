45 días de plazo para llegar a los acuerdos

LEA TAMBIÉN

Hoy 6 de mayo del 2019 se presenta, a las 15:00, el Acuerdo Nacional impulsado por la Vicepresidencia de la República. No serán solo seis mesas como se dijo en un inicio. Se discutirán siete temas, con los diferentes sectores de la sociedad civil, gremios y actores políticos, entre otros.

El jueves pasado, en el Gabinete ministerial realizado en Santo Domingo, el vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a varios detalles técnicos.

Reafirmó que los temas sobre los cuales se desarrollarán las discusiones serán: Educación, Seguridad Social; Competitividad, Empleo e Innovación; además de Democracia y Reforma Institucional; Sostenibilidad y Cambio Climático; Seguridad Ciudadana y No Violencia y Prevención de Adicciones.



Según el Vicepresidente, el Acuerdo Nacional es una propuesta para establecer consensos con varios sectores, que permitan establecer mecanismos para concretar sus demandas. También habló de un plazo de 45 días para tener los resultados del trabajo de las mesas.



Se ha anticipado que en las mesas de trabajo se abordarán el tema laboral y la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mencionó esto en relación con los efectos causados por los despidos en las empresas públicas ocurridos recientemente. “Seguramente se cometieron errores en desvinculaciones. No se permitirán excesos y eso lo vamos a corregir”, señaló el Segundo Mandatario.



Otro tema que planea plantear el Gobierno es las nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo. Sin embargo, señaló que sobre esto no hay nada definido y se espera que los acuerdos salgan de la discusión en la mesa del Trabajo.



El Gobierno ha manifestado que dependiendo de los acuerdos a los que se lleguen se buscarían diversos mecanismos para aterrizar las propuestas. No se descarta la realización de una consulta popular.



Por su parte, el nuevo presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, anunció que los sindicatos no acudirán a los diálogos en el Acuerdo Nacional. “Cómo se puede ir a un diálogo cuando se ha escuchado en los medios que van a mandar una ley de reformas a la Asamblea”, explicó Tatamuez.

Educación va adelante



En abril del 2018, Fander Falconí, entonces ministro, presentó la iniciativa llamada Acuerdo Nacional por la Calidad e Inclusión Educativa. El propósito -se dijo- era construir una agenda de cara al 2030. De esos diálogos participaba el actual titular de la Cartera, Milton Luna, quien comenta que les interesa trabajar en acuerdos a cortísimo y a largo plazo (2050). Patricio Crespo es la ‘bisagra’ entre la autoridad y la sociedad civil. Tiene una oficina en el Ministerio y en Esquel. Informa que hay 60 organizaciones involucradas, la mayoría de los gobiernos locales. Pero no cerrarán el paso a toda agrupación que desee participar. Existe, por ejemplo, el Acuerdo Tungurahua por la Educación. Ya hay 5 mesas formadas y 3 en creación, tratan de derechos, empleabilidad.



Un debate por el IESS

​

Las medidas estructurales que requiere el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para su sostenibilidad financiera, que preocupa a sus propias autoridades, serán debatidas dentro del Acuerdo Nacional por la seguridad social, convocado por la entidad.



El desfinanciamiento de los fondos de pensiones y salud es el principal problema que hoy atraviesa el IESS. Algunas soluciones para el rescate de la entidad ya fueron planteadas en estudios actuariales desde el 2010, entre ellas el incremento de la edad de jubilación o del aporte de los afiliados al seguro o, incluso, un cambio en el sistema de financiamiento.



El titular del IESS, Paúl Granda, también ha planteado que se debe hallar una forma de financiamiento para las atenciones médicas de los hijos menores de 18 años de los afiliados.



Reformas laborales

​

Mejorar la competitividad del sector productivo del país es la principal premisa del proyecto de Ley de Fomento Productivo 2, que se espera sea presentada a la Asamblea antes del 24 de mayo. El Foro Económico Mundial ubica a Ecuador en el puesto 86 del Índice de Competitividad Global, de entre 140 países. La propuesta del Gobierno incluirá reformas laborales. Las autoridades han expresado la intención de retomar la contratación por horas, lo cual es respaldado por los gremios empresariales, pero rechazado por los sindicatos. Esa figura contractual está prohibida por la Constitución, el Ministerio de Finanzas no descarta hacer cambios. La posibilidad de aumentar el período de prueba también divide a trabajadores y empleadores.



La situación del Cpccs



El debate sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) empezó a partir de la elección de los consejeros mediante votación popular. Hay dos bandos claramente establecidos y ambas posiciones requieren una reforma de la Ley de Participación ciudadana. Una aboga por la eliminación del organismo. La otra busca que se elimine la facultad de nominación de autoridades y que esa función vuelva a la Asamblea Nacional. De hecho, la presidenta del Legislativo ha planteado una iniciativa de reforma para limitar las funciones. Mientras tanto, Julio César Trujillo, presidente del actual Cpccs transitorio, anunció una recolección de firmas para que el futuro de la entidad se resuelva en una consulta. El Gobierno ha manifestado que es uno de los temas que se tratarán en las mesas.

Sin violencia ni drogas

​

Una de cada tres mujeres en la región enfrenta violencia física o sexual por parte de su pareja. En el país rige la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Luego de un año y medio de su aprobación, aún no se concreta su ejecución. Por eso el tema es parte de los diálogos del Acuerdo. La implementación del Sistema de Protección Integral, las medidas de protección, las juntas cantonales y la atención psicológica y legal a las víctimas son los ejes centrales, según la Secretaría de Derechos Humanos. Además, se espera alcanzar acuerdos sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Erradicar el consumo de drogas está en la lista de prioridades. El trabajo avanza con organizaciones y autoridades locales y del país.

Inseguridad en el país



Las estadísticas sobre seguridad en el país muestran cómo de los seis delitos que más impactan en los ciudadanos, cuatro aumentaron sus índices entre enero y febrero del 2019.



Las cifras fueron comparadas con igual periodo del 2018. El Ministerio del Interior detectó que hay más robos a personas, de carros, de locales comerciales y de motos. Este último tiene el mayor incremento: 41,52%.



En homicidios intencionales, la medición abarca de enero a marzo y se indica que en este ilícito hay una baja del 1,61%. Pero en más de la mitad de los casos se usa armas de fuego.



En Quito también hay temor por los asaltos violentos perpetrados en taxis. Este tipo de hechos hizo que el alcalde electo, Jorge Yunda, se reuniera con generales de la Policía y con la ministra del Interior, María Paula Romo.

La lucha por el ambiente



Ecuador asumió este año la misión de reducir hasta en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero, provenientes de los sectores transporte, energético, agrícola y gestión de residuos. Por eso, la sostenibilidad y el cambio climático son parte de uno de los ejes que se discutirán en las mesas. En marzo, el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que es uno de los requisitos del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático. Este documento representa la guía para las acciones de adaptación y mitigación que se llevarán a cabo entre el 2020 y el 2025. Los principales retos se concentran en el sector energía, ya que es el que más emisiones genera en el país.